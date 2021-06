Červnová oprava přidává materiál, který jste shromáždili, počet oznámení

Červnová bezpečnostní oprava pro zařízení Pixel přinesla Drop Drop, ale také malou ochutnávku nadcházejícího vydání Android 12 a Materiály, které redesignujete S ikonou počtu přiložených oznámení.

Ačkoli to nebylo zmíněno jako součást širšího June Pixel Feature Drop, všimli jsme si velmi mírného vylepšení hlavně na obrazovce uzamčení, když jsme přijímali více oznámení ze stejné aplikace. Zdá se však, že funguje pouze s některými aplikacemi pro zasílání zpráv, jako jsou Google Messages, Slack a Discord.

Tyto balíčky oznámení mohou být pro některé aplikace trochu trhané, ale jsou trochu zábavným kývnutím na věci, které opravujete pro ty, kteří používají Android 11, a aktualizaci červnové opravy. Pro ty, kteří se divili, nejprve dorazili jako ك Část Android 12 Developer Preview 3 Bude to klíčový aspekt toho, jak „článek“ bude označovat, že máte několik nepřečtených oznámení.

Při rozšiřování oznamovací zásuvky se nemusí zobrazit žádný z těchto seskupených odznaků, alespoň v našem testu ikona zmizí, když rozbalíte řadu oznámení. Je to vlastně něco, čeho si možná ani nevšimnete, když přepnete mezi Androidem 11 a Sestavení Androidu 12 Od začátku náhledu pro vývojáře a následné série beta, ale stále je to užitečný indikátor.

Nejsme si jisti, proč počet hromadných oznámení z Androidu 12 s červnovou aktualizací klesl na Pixely, ale je to pěkná malá ochutnávka toho, co přijde později v tomto roce, kdy bude OS vydán ve stabilní formě. Může to být jen chyba, ale vzhledem k tomu, že se tato možnost objeví u více aplikací, je jasné, že za změnu je jednoznačně zodpovědná červnová oprava a následný Drop Drop – alespoň na uzamčené obrazovce.

Takže ne, nejste sami, byli jsme překvapeni, když jsme viděli, co jsme si představovali jako vedlejší funkci Androidu 12 pouze jako součást nejnovější bezpečnostní opravy. Dejte nám vědět, co si myslíte o této poměrně minimální aktualizaci v sekci komentářů níže.

