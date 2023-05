„Uneseno Čínou“:

Lotyšští zákonodárci zaslali dopis generálnímu řediteli WHO, zatímco německý Bundestag a český Senát přijaly usnesení ve prospěch Tchaj-wanu.

Liu Tzu-hsuan / personální korespondent



Zákonodárci z Německa a České republiky přijali samostatná usnesení ve prospěch zařazení Tchaj-wanu do Světového zdravotnického shromáždění (WHA), zatímco lotyšští zákonodárci prohlásili, že WHO by neměla být unesena „čínskou ‚rukojmí diplomacií‘“ za cenu práv Tchaj-wanu. . Pro zdraví.

76. ročník WHA, rozhodujícího orgánu WHO, se bude konat ve švýcarské Ženevě od neděle do 30. května. Tchaj-wan nebyl pozván.

Německý Bundestag v pátek drtivou většinou schválil rezoluci, v níž vyzval svou vládu, aby podpořila účast Tchaj-wanu ve WHA jako pozorovatele.

Foto: AFP

Rezoluci navrhly tři strany německé koaliční vlády a prošlo 497 hlasy pro, 68 hlasy proti a 25 se zdrželo hlasování.

Usnesení vyzývá k tomu, aby finanční a strukturální reforma WHO s ohledem na pandemii Covid-19 byla účinnější v prevenci, připravenosti a reakci na pandemii.

Vyzývá Berlín, aby pokračoval v práci jako členský stát WHO s cílem zajistit účast Tchaj-wanu ve WHA a dalších výborech a činnostech WHO.

Ministerstvo zahraničí poděkovalo Bundestagu za vyjádření pevné podpory Tchaj-wanu.

Šestnáct zákonodárců z Lotyšsko-tchajwanské parlamentní skupiny přátelství vyjádřilo podporu Tchaj-wanu v dopise generálnímu řediteli WHO Tedrosi Adhanomovi Ghebreyesusovi ve čtvrtek.

„Pokračováním v odmítání udělit Tchaj-wanu status pozorovatele ve WHA a udělovat plný přístup k jejím schůzím, mechanismům a činnostem WHO selhala v souladu s univerzalitou a rovností stanovenou ústavou a etickými standardy organizace,“ řekl dopis.

Uznala „pozoruhodné klinické úspěchy a odborné znalosti Tchaj-wanu v globálním veřejném zdraví a lékařské péči“ a zároveň odsoudila „nespravedlnost a absurditu“ vyloučení Tchaj-wanu z WHA.

„Je obzvláště nešťastné, že WHO byla unesena čínskou ‚diplomacií rukojmích‘ a ‚diplomacií vlčích válečníků‘ za cenu základních práv na zdraví 23,5 milionu Tchajwanců po celá desetiletí,“ píše se v dopise.

Uvedla, že Tchaj-wan spolupracoval s partnery po celém světě v boji proti COVID-19 a poskytl 55 milionů roušek a dalšího zdravotnického materiálu více než 80 zemím a mezinárodním organizacím.

Tchaj-wan daroval Ukrajině během ruské invaze 27 tun zdravotnického materiálu a 700 tun humanitárního zboží a také více než 41 milionů amerických dolarů sousedním zemím na pomoc s přesídlením uprchlíků.

Světová zdravotnická organizace, OSN změna klimatu Český Senát ve středu jednomyslně schválil rezoluci na podporu účasti Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích včetně Rámcové úmluvy, Mezinárodní organizace pro civilní letectví a Interpolu.

V rezoluci se uvádí, že zahrnutí Tchaj-wanu do aktivit těchto mezinárodních organizací je „kritické pro udržení míru a stability v Tchajwanském průlivu a Indo-pacifické oblasti a pro zajištění stability globálního obchodu a dodavatelských řetězců“.

Uvedla, že účast Tchaj-wanu by mohla „výrazně zlepšit řešení globálních problémů“, jako jsou klimatické změny a mezinárodní zločin.

Ministerstvo poděkovalo českému Senátu za přijetí protchajwanské rezoluce před WHA již třetím rokem v řadě.

Včera uvedla, že podpora ze strany stejně smýšlejících zemí pro účast Tchaj-wanu ve WHA byla pro národ velkou vzpruhou.

Ministerstvo vyzvalo WHO, aby prosazovala profesionalitu a nestrannost a netolerovala politické vměšování Číny.

K ochraně zdraví a blaha všech lidí by WHO měla umožnit rovnocennou a důstojnou účast Tchaj-wanu na všech jednáních, aktivitách a mechanismech WHO.