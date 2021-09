Dort se stejným množstvím šedé polevy jako trofej byl předveden více než tisícům fanoušků na hlavním náměstí Palatova rodného města. Dvě hodiny před hlasováním postavená autogramiáda, fotografie s pohárem a jeho vítězem a kousek „cup-dortu“.

Poté přivezl baladickou trofej na místní stadion Polarka, kde ji ukázal desítkám mladých hokejistů z Friedech-Mistech.

“Bylo tak těžké nést trofej celý den, ale jsou to krásné okamžiky a žádná část mého těla nebolí,” řekla Ballad na kluzišti. “Myslím, že jsem dnes podepsal dva tisíce podpisů. Dnes to byl náročný den, ale bylo mým snem přivést sem v pátek Stanley Cup a nyní si to užívám.”

Stanley Cup přivezl do České republiky vrtulník ze Slovenska, kde přeletěl Tatry z Kosciuszka, kde obránce Eric Černak V pondělí si den s trofejí užil. Kvůli zpoždění před příchodem na Kosciuszko požádal Chernak Pallet, aby mu předal trofej o něco později ráno, a protože oba hráči měli stejného agenta Roberta Spalenku, zařídil, aby cestu urychlil. Pronájem helikoptéry.

Po dvou veřejných akcích ve Friedech-Mistek vzal Ballet Stanley Trophy do nedalekého horského střediska Celetna na soukromou večeři. John Rutta Byl pozván spolu s několika dalšími přáteli, včetně bývalého obránce NHL Romana Pollocka.

„Eric (Chernak) jedl koledu sejedin z poháru. Chtěl jsem jíst stejné jídlo, ale on tam byl první, takže musím vymyslet něco jiného,“ řekl před večeří. „Ale jsem si jistý, že v poháru je hodně šampaňského a piva.“

Ve čtvrtek ráno odveze Ruta Stanley Trophy do svého rodného města Picek a poté do Prahy. Zajímavé je, že Stanley Cup zavítá do stejných českých měst, kde Lightning poprvé vyhrál v roce 2004.

Obránce Pavel Kubina přivezl trofej do svého rodného města Janovis, kousek od Friedech-Mistek, kde se na to měl jako fanoušek dívat 13letý Balad. Obránce Stan Necker pak přinesl trofej na Piceka, kam se na ni jako fanoušek jel podívat čtrnáctiletý Ruta.

Nyní, o 17 let později, se Stanley Cup vrací na stejná místa, tentokrát díky Balladovi a Rutovi za to, že šli ve stopách Kubiny a Neckera. Kromě těchto čtyř nikdy žádný jiný český hráč nevyhrál Stanley Cup s bleskem.

“Tampa a tato dvě města jsou opět zábavná náhoda,” řekla Ballad. „Věděl jsem, že jsem tam byl, když tu byl Stanley Cup (v roce 2004). Nejvíc si ale pamatuji, že celý rok sleduji play off a fandím Tampě. Je to pro mě začátek. Já řekl jsem si: „Bylo by hezké vyhrát alespoň jeden den.“ Pro mě je nejen Powell Cubina, ale Martin St. Louis jedním z mých oblíbených hráčů. Proto jsem miloval Lightning víc než Pittsburgh. “

V pátek putuje trofej s obráncem do Švédska Victor Headman. Poté, Goldendere Andrej Vasilevskij A vpřed Nikita Kučerov Jejich dny budou s trofejí v Rusku.