Česká meziroční inflace v červnu zvolnila

Údaje Českého statistického úřadu se sídlem v Praze ve čtvrtek ukázaly, že meziroční míra inflace v ČR v červnu klesla na 9,7 % z 11,1 % v předchozím měsíci.

mírné ceny bydlení a energií (14,4 % vs. 16,1 % v květnu); nealkoholické potraviny a nápoje (12 % vs. 14,5 %); zábava a kultura (10,6 % vs. 11,7 %); různé zboží a služby (10,4 % vs. 10,8 %); Nábytek a vybavení domácnosti (8,7 % vs. 10,4 %); restaurace a hotely (13,8 % vs. 15 %); oděvy a obuv (11,2 % vs. 12,1 %); zdraví (9 % vs. 9,6 %).

Snížily se také náklady na dopravu (-5,8 % vs. -4,4 %) a inflace u alkoholických nápojů a tabáku byla stabilní (6,5 %); komunikace (3,9 %) a vzdělávání (7,2 %).

V meziměsíčním srovnání se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,3 %.