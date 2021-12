Evropané znovu zavádějí omezení, zatímco Omicron zametá kontinent

Londýn (AFP) – Země v celé Evropě se chystají znovu zavést přísnější opatření k zastavení nové vlny COVID-19 Infekce způsobená vysoce přenosnou omikronovou variantou, která vedla k výzvám k protestům z Paříže do Barcelony.

S narůstajícím počtem případů jsou ministři ve Francii znepokojeni a Rakousko zpřísnilo cestovní omezení. Paříž zrušila silvestrovský ohňostroj. Dánsko uzavřelo divadla, koncertní sály, parky a muzea. Irsko zavedlo v hospodách a barech zákaz vycházení ve 20:00 a omezilo účast na akcích uvnitř i venku.

Irský premiér Michel Martin zachytil smysl kontinentu v projevu k národu a řekl, že nová omezení jsou nezbytná k ochraně životů a živobytí před všestranností viru.

„Nic z toho není snadné,“ řekl Martin v pátek večer. „Všichni jsme vyčerpaní COVIDem a omezeními, která vyžaduje. Zvraty, zklamání a frustrace si vybírají daň na každém. Ale to je realita, se kterou se potýkáme.“

Jiné země mohou jít ještě dále. V sobotu se sešli ministři nizozemské vlády, aby projednali rady panelu odborníků, kteří doporučili zpřísnění již existujícího částečného blokování.

Ve Spojeném království, kde se potvrzené denní infekce tento týden vyšplhaly na rekordní úrovně, vláda již znovu zavedla požadavek na nošení roušek uvnitř a nařídila lidem, aby při návštěvě nočních klubů a na velké akce prokázali důkazy o očkování nebo nedávném negativním testu na koronavirus. Vědci nyní varují, že vláda musí udělat více, aby zabránila přetížení nemocnic.

BBC uvedla, že uniklé zápisy z Vědecké poradní skupiny pro mimořádné události navrhovaly zákaz míchání v uzavřených prostorách a pohostinství.

Británie a další země také pracují na urychlení tempa přeočkování poté, co dřívější údaje ukázaly, že dvě dávky vakcíny byly proti variantě Omicron méně účinné. Nákupní centra, katedrály a fotbalové stadiony v Británii byly přeměněny na centra hromadného očkování.

Ve Francii vláda oznámila, že od středy začne podávat vakcínu dětem ve věkové skupině od 5 do 11 let. Premiér Jan Castex v pátek řekl, že jak se omikronová varianta rozšířila jako „blesk“, vláda navrhla vyžadovat pro vstup do restaurací, kaváren a dalších veřejných institucí doklad o očkování. Tato akce čeká na schválení Parlamentem.

Na sobotu jsou v Paříži naplánovány demonstrace, které mají vyjádřit nesouhlas s novým povolením k očkování a pokračujícími vládními omezeními. Protesty jsou naplánovány také v italském Turíně.

