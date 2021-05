Rád poslouchám recenzenty, říká Edita Gutlashova, první Češka, která zaujímá přední místo v Evropské vysílací unii

Foto: Kateřina Křenová, Český rozhlas

“Připojil jsem se k rádiu před 12 lety.” Od dvanácti nebo třinácti let jsem poslouchal různé zahraniční rozhlasové stanice. V té době jsem například poslouchal BBC 6 Music a FM 4 od ORF, takže jsem se naučil anglicky. Po přečtení amerických studií a nizozemské literatury jsem přemýšlel o práci, kterou jsem měl nejraději, a myslel jsem si, že by to mohla být zábava v rádiu. “

Donedávna jsem byl vedoucím producentem Creative Hub v českém rozhlase. Jaká je přesně vaše práce?

“Tým jsme vytvořili společně před pěti lety.” Cílem je vymyslet různé inovace a vytvořit jakýsi most mezi mezinárodními trendy a českými rádii. Hlavním účelem bylo informovat vedoucí učitelů a rozhlasové pracovníky o nových trendech, které byly zajímavé a užitečné. “

Ilustrační obrázek: Bedexstock, Pixabe, CC0

Určitě jste ve svém čase v rádiu zažili mnoho změn. Co je podle vás nejdůležitější?

“Rozhodně podcast.” Neříkám to, protože tento komentář byl vždy součástí poptávky. Proces propagace a prodeje podcastů v posledních letech byl docela úžasný. Před pěti lety, když jsme vytvářeli náš první podcast, mi všichni říkali, že poslouchat podcasty není špatný nápad. Často poslouchám hudbu s potěšením, vždy si myslím, ze svého vlastního názoru, že Spotify jednoho dne změní rádio a změní roli rádia na hudební scéně. Ale zjišťuji, že stále potřebuji někoho, kdo by navrhl dobrou hudbu. Možná jsem starý a konzervativní, ale přesto rád poslouchám psychologii, která říká, co je dobré, co není, co chci. Pro mě je to znamení, že rádio je vždy tady. “

Když o tom přemýšlíte po celém světě, která vysílací média podle vás odvádějí dobrou práci? Napadá mě BBC ve Velké Británii a národní veřejné rádio ve Spojených státech.

„V Evropě se mi nedávno líbil obsah rádia Francie věnovaný dětem. Díky tomu se děti vracejí, aby si znovu poslechly. Myslím, že se mi to líbí.

Práce produkčních týmů CBC v Kanadě a ABC v Austrálii jsou velmi zajímavé. Kontaktoval jsem členy těchto týmů e-mailem, protože jsem měl to štěstí, že jsem se s nimi osobně setkal. Způsob, jakým představují nové učitele, otevřené diskuse na různá témata a hraní s nimi, dokazuje, že v této oblasti odvádějí dobrou práci. “

Graham Dixon|Foto: Kanál YouTube Evropské vysílací unie

Řekněte nám o svém novém zaměstnání v EU. Jste první Čech, který dosáhl této nejvyšší úrovně.

“Ano. Myslím, že tam už hodně Čechů pracovalo, ale ve strojírenství a výrobě. Jsem první Čech, který zastává výkonnou pozici v EBU. Je to vzrušující, ale zároveň to považuji za velký závazek.” Budu vysílat rádio. Pracoval jsem jako ředitel vysílání pět nebo šest let poté, co byl šéfredaktorem Graham Dixon. Odvedl skvělou práci. Ve svém autě máte stále internet a rádio, nejen Spodify .

EBU v Ženevě|Foto: OSN Ženeva, Flickr, CCBY-NC-NT 2.0

Jaká je praktická stránka zaměstnání v této době života? Pokud vím, sídlí EPU v Ženevě.

„Mohu s jistotou říci, že nejméně do června nejsou plánovány žádné služební cesty ani konference. Všechno bude online. Myslím, že mi to pomůže najít svůj rytmus v práci. Zároveň bude velmi komplikované, že nebudu být v osobním kontaktu s lidmi, kteří jsou distribuováni po celé Evropě. Musíme začít znovu od září, zároveň musíme začít znovu. “