Profesoři UCLA odsuzují názor prezidenta školského systému na konflikty na Blízkém východě

Skupina asi 150 profesorů UCLA napsala veřejný dopis, v němž kárá ředitele školského systému za navržení nových výukových programů, které by částečně vyškolily učitele k prezentaci „neutrálních dějin Blízkého východu“.

Ve čtvrtečním dopise se fakulta ohradila proti několika aspektům návrhu a vyzvala prezidenta Kalifornské univerzity (UC) Michaela Drakea, aby zrušil své používání termínu „neutrální historie z pohledu“ z jeho poznámek ke správní radě UC ohledně listopadu. 15.

„Všichni jsme oddáni inkluzivitě a akademické dokonalosti, ale navrhnout, aby administrativa UCLA určovala, jak a co vyučujeme, by vytvořila hrozný precedens v našem oboru a mnoha dalších oblastech zapojených do výuky témat, která mohou být považována za kontroverzní nebo rozdělující, jak napsali profesoři. ve své tezi: změna klimatu, historie Rasismus, genocida a masová zvěrstva.

Použitím tohoto termínu profesoři pokračovali: „Zdá se, že zpochybňujete akademickou integritu komunity učenců na UCLA, kteří se již zabývají historickým studiem a výukou Blízkého východu.

„Je to zbytečná výtka rigorózní práce našich kolegů, kteří tráví značný čas vytvářením a poskytováním prvotřídních osnov a pedagogiky, nemluvě o principu sdíleného řízení fakulty, v němž je výhradní odpovědností fakulty udržovat kvalitní akademické programy. “ dodali.Naše univerzity.

Důležitá zpráva přichází poté, co Drake začátkem tohoto měsíce oznámil, že 7 milionů dolarů z rozpočtu jeho kanceláře bude přiděleno třem konkrétním oblastem – z nichž 3 miliony půjdou na pohotovostní podporu duševního zdraví a další 2 miliony na pomoc univerzitám „vyvinout vzdělávací programy“. „pomozte informovat a zlepšit veřejný diskurs o tomto problému.“

„To bude zahrnovat programy zaměřené na lepší pochopení antisemitismu a islamofobie, jak identifikovat extremismus a bojovat proti němu a na neutrální historii Blízkého východu,“ dodal Drake ve svých poznámkách na začátku tohoto měsíce.

Další 2 miliony dolarů pomohou „vyškolit naše vedení, zaměstnance a učitele, kteří hledají rady, jak zvládat svou roli pedagogů v terénu,“ řekl a dodal, že „cílem je zajistit, aby vedoucí a pedagogové UC byli vybaveni znalosti, na které potřebují reagovat, když… Nastanou problémy a že naše univerzitní politika je podpůrná, preventivní a neutrální z hlediska.

V dopise ve čtvrtek fakulta uvedla, že je „hluboce znepokojena“ slovem „preventivní“ v Drakeových komentářích a uvedla, že to připomíná strategii Spojeného království „Prevent“, jejímž cílem je zabránit „zranitelným lidem, aby byli zataženi do extremismu“. Strategie, napsali, ve skutečnosti odkazuje na metody „monitorování, sledování, umlčování a zastrašování studentů a učitelů, kteří se účastní výzkumu nebo vyjadřují kritické názory na vládu Spojeného království a její politiku“.

„Vaše prohlášení má znepokojivé dopady v jiných zemích, kde se vlády pokoušely zavést politiku, která by omezovala, cenzurovala a trestala kritické diskurzy a vědy,“ napsali.

UCLA odpověděla na dopis v e-mailovém prohlášení a uvedla, že programy, které Drake navrhl, budou dobrovolné a nebudou odkazovat na učební osnovy.

„Kalifornská univerzita zůstává pevně odhodlána sdílet správu a akademickou svobodu naší fakulty. Prezidentovy poznámky se týkaly dobrovolných vzdělávacích programů v našich kampusech, nikoli obsahu tříd nebo osnov. Aktivně pracujeme s našimi kampusy, abychom určili, jak rozdělte tyto prostředky způsobem, který je prospěšný našim komunitám.“ Naše univerzita.