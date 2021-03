Může ještěrka konkurovat drakovi?

Maďarsko plánuje zřídit první zámořský kampus čínské Fudanské univerzity v Budapešti v roce 2024. Tato iniciativa vyvolává řadu otázek ohledně možných rizik a příležitostí, kterým bude maďarský sektor vysokoškolského vzdělávání v důsledku toho čelit.

Ministr pro inovace a technologie László Palkovics podepsal v roce 2019 s prezidentem Fudanské univerzity Xu Ningshengem memorandum o porozumění ohledně vytvoření nového kampusu v Budapešti.

Podle Levante Horvath, vedoucího oddělení a hlavního poradce Maďarské národní banky (MNB), Maďaři doufají, že výstavba kampusu změní zemi na „regionální znalostní středisko“ a přiláká velké čínské společnosti zabývající se výzkumem a vývojem, který hrál klíčovou roli při přípravě dohody.

„Z dlouhodobého hlediska by se kampus v Budapešti mohl stát jednou z nejprestižnějších mezinárodních postgraduálních škol ve střední a východní Evropě,“ řekl Janus Cetini, odborník na vzdělávání a prezident společnosti Expanzió Humán Tanácsadó Kft. (Expansion Human Consulting Ltd.), vysvětlující budapešťskému obchodnímu časopisu.

Z čínského hlediska jsou čínské univerzity zaneprázdněné od 80. let držením kroku s předními americkými univerzitami. „Hra dohánění skončila a na velkých turnajích mohou čínské podniky, jako je Fudan, zahájit mezinárodní expanzi.“

Nejvzácnějším zdrojem na světě jsou však talent. Univerzity, které se globálně rozšiřují, hledají „krásné mysli“ pro inovativní průlomy; Střední a východní Evropa je ideální loviště talentů. “

Setényi věřil, že Maďarsko může z tohoto procesu těžit třemi různými způsoby. „Nejprve nová generace talentovaných Maďarů vystuduje prestižní čínskou univerzitu s přímým přístupem k největší a nejrozvinutější ekonomice na světě,“ vysvětluje.

Zadruhé, pokud by maďarské univerzity dokázaly vytvořit jedinečný inovační ekosystém s Fudanem, mohly by být vytvořeny stovky maďarsko-čínských startupů s přístupem do Evropy a Číny současně. Nakonec by se Fudan mohl stát „cílem touhy“ pro všechny talentované a ambiciózní polské, české, srbské, řecké a ruské studenty a Budapešť by mohla těžit z výhod další globalizace, “říká Cetini BBJ.

Čínská propagace

Bowie Pazak, čínský expert polského Varšavského výzkumného ústavu, však varuje před některými riziky spojenými s neformálním vlivem.

Varoval, že „dohodu lze použít na podporu čínské politiky, navázání kontaktů a snížení kritiky komunistické strany Číny“. Pazak dodává, že odstranění ustanovení o svobodě myšlení z ústavy univerzity v prosinci 2019 také vyvolává obavy.

Pokud jde o Spojené státy a jejich obavy ve střední a východní Evropě o bezpečnostní politiku, akademickou integritu a krádež duševního vlastnictví, Cetini říká: „Export čínského vzdělávání není ideologický. Střední a východní Evropa zaostává za čínskými o 15–50 let technologie.”

Říká, že Čína může být problémem pro Spojené státy, ale pro Evropskou unii se to zdá být úplně jiná otázka. V roce 2020 se Čína stává největším obchodním partnerem Evropské unie (což zhoršuje pořadí zemí na druhé místo).

Před několika týdny podepsaly Evropská unie a Čína komplexní investiční dohodu se silnou německou podporou. Evropská unie navíc není federálním státem a nemá soudržnou zahraniční politiku. Čína je často kritizována některými členskými státy EU, ale dvoustranně je vůči čínskému obchodu velmi pragmatická a pozitivní. Žijeme v multipolárním světě a Čína je tu s námi, “říká Cetini.

Tamas Matura, odborný asistent na Corvinusově univerzitě, si myslí, že Čína ví, že se na ni svět podívá.

“Myslím si, že Fudan bere první evropský kampus vážně a udělá vše, co je v jeho silách, aby se vyhnuli sebemenším příležitostem pro politickou kritiku. Neočekávám tedy, že v jeho budapešťském areálu vyvstanou kontroverzní problémy.

Maďarský sinolog Jirjeli Salt věří, že Maďarsko může ze svého postupu těžit. Ekonomická přítomnost Číny je v regionu střední a východní Evropy okrajová; Pouze asi 2% čínských investic směřují do Evropy do 16 zemí ve střední a východní Evropě a obchod je také nevýznamný. “

„Maďarská strana poskytla tuto příležitost Fudanovi spolu s nemovitostmi pro nový kampus. Kdyby tuto nabídku učinila jiná země, Fudan by tam šel.“

Předpovědi jsou obtížné

Podle Matury je obtížné předvídat dopad instituce na maďarský sektor vysokoškolského vzdělávání, protože o podrobnostech plánovaných aktivit Fudana v Maďarsku není mnoho informací.

“Pokud má v úmyslu, aby většina z nich byli čínští studenti, mohlo by to Maďarsku hodně prospět. Pokud však chce, aby většina z nich byli maďarští nebo evropští studenti, možná bude muset další maďarské univerzity čelit bolestivému poklesu počtu,” tolik lidí raději volí Fudan. Stojí za zmínku, že roční rozpočet Fudana je větší než celkový maďarský národní rozpočet na vysokoškolské vzdělávání, což znamená, že Fudanovy prostředky jsou ve srovnání s jejich maďarskými konkurenty nad představivost, vysvětluje Matura.

Hlavní poradce MNB Horvath ujistil, že Fudan nepřijde do Maďarska jako konkurent. Cituji čínské přísloví, které říká: „Bez ohledu na to, jak silný je místní drak, ještěrka v jiném městě ho může předčit.“

Jeden z důvodů, proč Maďarsko oslovuje Fudana, je v některých kruzích tak kontroverzní, že sleduje veřejnou roztržku mezi vládou zde a Středoevropskou univerzitou (CEU), kterou založil americký finančník původem z Maďarska George Soros.

Americké velvyslanectví, alespoň zpočátku, veřejně podpořilo CEU, ale v důsledku této diskuse univerzita uvedla, že musela přesunout svůj kampus z Budapešti do sousední Vídně, kde nyní nabízí více než 80% svých kurzů .

„Nemyslím si, že Fudanův příjezd do Budapešti byl záměrnou zprávou pro Spojené státy,“ vysvětluje Matura, „ale rozhodně to ukazuje, že maďarská vláda chce zachovat dveře země otevřené všem aktérům.“

Fudan University se sídlem v Šanghaji je na 34. místě v žebříčku QS World University Rankings se studentskou populací 30 000 studentů. Podle aktuálních plánů bude nový kampus umístěn v budínské radnici v Úri utca a pojme 5 000 studentů.

Fudan University dříve spolupracuje s Corvinus University na duální studijní program. Jeho nový kampus bude poskytovat pět vysokých škol v oborech ekonomie, mezinárodních vztahů, medicíny a technických věd.

Očekává se, že kampus bude otevřen v roce 2024, i když a podobně jako v současné spolupráci Fudan-Corvinus plánuje vytvořit duální studijní program s více maďarskými institucemi, jako je Similoys University (SOTE), Budapest University of Technology and Economics (BME) ) a Eötvös Loránd University (ELTE).

Tento článek byl poprvé publikován v tištěném vydání Budapest Business Journal 12. března 2021.