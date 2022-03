Novak Djokovič, odkdy byl světovou jedničkou, Daniil Medveděv, New Rankings, Dubai Tennis Championships, ATP Tour

Novak Djokovič prohrál čtvrtfinálový zápas v Dubaji a ve čtvrtek se stal světovou jedničkou najednou, když prohrál 6:4, 7:6 (7/4) s českou 123. světovou jedničkou Jiřím Veselým.

Djokovič, který startoval na svém prvním turnaji v sezóně a na svém prvním od vyhoštění z Austrálie, potřeboval alespoň do semifinále v Emirátech, aby se pokusil zabránit vystřídání Daniila Medveděva v čele tabulky.

Veselý měl ale jiné představy, protože levonohý kvalifikant vylepšil svůj kariérní rekord proti Djokovičovi na 2:0 – výsledek, díky kterému by se Medveděv stal prvním hráčem od roku 2004 mimo „Velkou čtyřku“ – Djokovič, Rafael Nadal, Roger Federer a Andy Murray – v pondělí skončí nahoře.

Djokovič, který jako světová jednička strávil 361 týdnů, na úvod turnaje prohlásil, že Medveděvovi „bude první gratulovat“, pokud Rus ve svém tažení na vrchol uspěje.

Djokovičovo 361týdenní kralování v čele žebříčku ATP je u konce. (Foto: Karim Sahib/AFP) Zdroj: Agence France-Presse

Šampion US Open Medveděv, který je aktuálně v Acapulcu, se stal po Jevgeniji Kafelnikovovi a Maratu Safinovi třetím Rusem, který se vyšplhal na světovou jedničku.

Bývalý juniorský top nasazený Veselý tento týden vyhrál v Dubaji pět zápasů, čímž se kvalifikoval do svého prvního semifinále na Tour od Pune v roce 2020.

„Je to skvělý pocit. Nikdy jsem si nemyslel, že budu mít proti Novakovi šanci, je to jeden z nejlepších hráčů všech dob, ne-li nejlepší.“

„Po posledních 12 měsících jsem si prošel… Je to neuvěřitelné, mám v sobě tolik pocitů, těžko se to popisuje, je to prostě skvělý pocit,“ dodal Veselý, který se jako další střetne s Denisem Shapovalovem nebo Ricardasem Beranquesem.

Daniil Medveděv je nyní nejlepším hráčem na ATP Tour. (Foto: Hector Vivas/Getty Images) Zdroj: Getty Images

Osmadvacetiletý hráč zvítězil ve svém jediném předchozím střetnutí s Djokovičem, když Srba v roce 2016 znovu porazil na antuce v Monte Carlu.

Veselý zahájil zápas smečí Djokoviče na cestě k vedení 2:0.

Ztratil náskok, když se vrátil nejlepší nasazený hráč, ale několik chytrých střel a několik zdánlivě snadných podání přineslo tyčící se Čechy znovu do vedení a ve 47. minutě poslaly úvodní sadu.

Bekhendový kop přinesl Veselému brejk v sedmé hře druhého setu, ale zakolísal, když podával na vítězství, když ho Djokovič vrátil na úroveň 5-5.

Wesley se v tiebreaku ujal vedení 3:0 a rychle vsítil masivní překvapivou výhru nad pětinásobným dubajským šampionem.