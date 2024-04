„Helldivers 2“ vydá rozkaz 66 robotům a bude následovat vyhynutí

hrot šípu

Je čas, hlavní příkaz týdne Hell Divers 2, s časovým limitem čtyř dnů, je úplná a úplná anihilace zbývajících automatů v celém sektoru, tečka. Když se hráči dnes přihlásí, zpráva říká:

OP SWIFT DISASSEMBLE, Fáze 4 (Final): Annihilation: Všichni Helldiveři jsou povinni zaútočit, aby úplně zničili Automaton Legion. Navzdory nepřátelským ztrátám zprávy Automaton stále obsahují odkazy na „The Reclamation“. Před realizací tohoto plánu musí být odstraněny.

Nespočet Helldiverů obětoval své životy, aby získal tuto příležitost. Nenechte jejich oběti být marné. Chraňte náš způsob života. Zničte roboty za každou cenu.

Rozkaz zní zlikvidovat poslední tři roboty ovládané planety v Severinském sektoru, mezi které patří Mai, Dorgen a Tibet. Všechno to sotva začalo, protože příkaz byl právě vydán za hodinu a nebude to snadné.

Nicméně si myslím, že Joel nakloní misky vah, aby umožnil hráčům je sundat, pokud to neudělají sami. To je ono, toto je základ pro The Big Thing, která se má stát, což je možná největší vývoj v krátkém životě Helldivers 2.

Všechny známky ukazují na to, že „The Reclamation“ je totální útok ze strany automatů mimořádnosti s cílem znovu dobýt Cyberstan, domov kyborgů, „mateřské“ rasy automatů. To pravděpodobně výrazně vytlačí severozápadní kvadrant galaktické mapy a zaplní většinu prázdných míst, která Helldivers 2 vymazal za posledních pár měsíců. Stále existují čtyři sektory Terminidů a myslím, že jakmile automaty zmizí, bude do jejich návratu probíhat nějaká kampaň založená na Terminidu. klam vůle Zadní.

Převzít vládu nad těmito planetami nebude jednoduché. Kromě toho, že jsou obecně odolnější než hmyz, roboti nyní mají chodítka a tento týden byly přidány obří létající jednotky AT-AT, což dále komplikuje bojiště. Helldivers v minulosti prohráli proti Automatons spoustu bitev, ale já věřím této má Je to děláno kvůli vyprávění, vzhledem k falešnému pocitu bezpečí, který to může vytvořit. Opravdu by to mělo vyvolat hrozivý děs.

Takže, uvidíme se tam, udělejte svůj díl. Ale připrav se na to, co přijde.

