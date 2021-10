Modernita pro budoucnost. Architektura jako inspirace pro kino, tanec, hudbu atd.

Krok k UNESCO představuje výzvu nejen pro profesionály architektury a urbanismu, ale pro každého občana regionu Kaunas a Kaunas. Zde vstupuje do hry Modernita pro budoucnost, jeden z hlavních programů Kaunasu 2022. Jeho cílem je probudit odpovědnost za naše okolí a vytvořit silné emocionální pouto s krajinou a městským dědictvím.

Jakou čerstvost má Kaunas?

V meziválečném období se Kaunas a Kaunas staly centrem důležitých událostí v Litvě a Evropě. Toto období zanechalo asi 6000 budov vytvořených v duchu moderny.

Nejde jen o budovy, ale také o stránky, nápady, autory, stavitele a propagátory. i jejich osudy. Mít tak rozsáhlé dědictví obohacené o jednotlivé příběhy a různé významy je velký poklad. Je to živé svědectví o historii z období prosperity a modernizace, které změnilo každodenní návyky a shodovalo se s důležitými změnami v evropských a světových městech, městských prostorech a rezidencích. Během krátké doby se modernismus stal dominantním stylem architektury. Většina těchto budov je však dnes ve špatném stavu, zapomenutá, opuštěná nebo dokonce prázdná. Modernity for the Future, spolu s rozsáhlým seznamem partnerů, má za cíl to změnit.

první kroky

„Modernismus pro budoucnost“ je otevřený prostor pro iniciativy a setkání, vítání odborníků z různých oblastí, majitelů budov, komunity dědictví a zástupců kulturních iniciativ k diskusím a workshopům o myšlenkách, umění a kultuře, které společně vytvářejí strategii pro zachování , interpretace a šíření modernistického dědictví.

Symbolicky se program rozhodl kreativně posílit 360 budov za 365 dní v příštím roce. Číslo 360 symbolizuje všechny možné perspektivy moderny: kulturní, politické, ekonomické a další, zatímco číslo 365 nás žádá, abychom si všimli každodenního dědictví.

Projekt zahrnuje komunitu dědictví sestavenou na webových stránkách, která shromažďuje a sdílí znalosti o moderních objektech, jejich obyvatelích, událostech v Kaunasu a dalších litevských a evropských městech. Šíření osvědčených postupů, tvůrčí dílny, vzdělávací aktivity a výzvy k umělecké interpretaci modernismu a umělecké projekty v modernistických prostorách jsou součástí programu projektu.

Zúčastnil se první mezinárodní konference „Modernita pro budoucnost“ v Kaunasu v roce 2018. V rámci programu již byly zorganizovány dvě mezinárodní letní školy. První, kdo objevil centrum města Kaunas. Druhý vzal studenty do střediska Kačerginė v provincii Kaunas. V roce 2021 a 2022 byla škola organizována Kaunas University of Technology.

Unikátní film pro mezinárodní publikum

Asi nejočekávanějším tématem „Modernity for the Future“ je film, který bude poprvé uveden na mezinárodních festivalech. Režie: Irský umělec Aidan Barry Film produkovali studenti, dobrovolníci, obyvatelé moderních budov, nadšenci kreativního psaní, tanečníci a dokonce i legendární příšera Kaunas.

“ Projekt videoartu zaměřený na mezinárodní publikum byl zvažován již při přípravě na výběrové řízení na Kaunas v roce 2022-původní myšlenkou bylo zahrnout místní postavy do příběhu jedinečné architektury Kaunasu, ” Viltė Migonytė-Petrulienė, kurátor ‘Future Modernity ‘, vzpomíná. Vysvětluje, že pozvání Aydina Barryho přidalo myšlence ambici – umělec je známý tím, že věnuje velkou pozornost sociálním tématům, včetně místních komunit. Kurátor říká: „Záhyby/záhyby“, kreativní hřiště pro obyvatele čtvrtí Kaunas a Kaunas, není výjimkou. Součástí procesu tvorby filmu byly výtvarné dílny, jako je terapie, hra a metoda učení, přičemž výsledek je stejně důležitý jako cesta. Je to kolektivní zpráva pro Evropu a svět o budoucím modernistickém městě Kaunas a také o jeho největším pokladu – lidech, kteří město milují.

Od elektronické hudby po vyšetřování studu

V roce 2022 již existuje mnoho spoluprací s Modernitou pro budoucnost s místními i zahraničními partnery.

„MoFu 360/365“ je projekt financovaný z programu Evropské unie „Kreativní Evropa 2014–2020“, jehož cílem je prozkoumat propojení s dalšími evropskými městy, od východní a střední až po západní. Účastníci dvouletého projektu Kaunas 2022 (Litva), Institut kulturní strategie (Lvov, Ukrajina), Interdisciplinární centrum umění “Vaizard, z.ú.” (Brno, Česká republika), regionální rozvojová sdružení v regionu Kortrijk a mezivládní organizace pro dědictví ‘Intercommunale Leiedal’ (Belgie) a partneři v Tel Avivu (Izrael) zvou umělce, spolu s místními výzkumníky a komunitou dědictví, k vytvoření 17 umění projekty v moderních budovách.

Unikátní projekty posílí vyprávění o modernistickém dědictví Evropy a budou se snažit reflektovat jeho současný význam pro globální komunitu. Konečný výsledek projektu bude představen na zahajovacím víkendu výstavy Evropské hlavní město kultury 2022 na centrální poště v Kaunasu. Výstava trvá čtyři měsíce.

V roce 2022 zahájí regionální oddělení Kaunasu Historické společnosti litevských umělců projekt 100 obrazů Kaunasu: sérii kreativních děl a kurátorských výstav umění umístěných ve 40 veřejných a obytných prostorách v Kaunasu a Kaunasu, postavených v meziválečném období.

Program vzájemného pobytu DeMo (Deciphering Modernity) je výměnný program, během kterého budou mít obyvatelé příležitost analyzovat vývojové procesy modernity v různých sociálních a kulturních souvislostech. DeMo, tříletý program (2020-2022) od Kaunas Artists ‘House, spolu s Londonderry Center for Contemporary Art, Thanksgiving Residency Program in Nice, the LAB Cultural Center in Novi Sad, and other partners inviting umělci a kurátoři, výzkumníci v kulturní oblasti a interdisciplinární sbírky, aby prozkoumali možná spojení, překrývání a rozdíly mezi různými formami a projevy modernity.

Oddělení Kaunas Litevského svazu architektů zahájí v roce 2022 tři projekty s cílem analyzovat a převyprávět historii architektury Kaunas v průběhu 20. století. První projekt, [In]Vizuální architektura Rasa Chmieliauskaitė si klade za cíl zapojit lidi se zrakovým postižením do poznávání jejich architektonického prostředí pomocí nových hmatových nástrojů. Druhý projekt, Architecture of Desire od Tautvydase Urbelise, je pokračováním mezinárodního partnerství s projektem Architecture of Shame v italské Materě v roce 2019. Tam umělci analyzovali výraz studu v místní architektuře. V Kaunasu autor představí kreativní interpretaci související s vyjádřením touhy po prostorech města Kaunas. Oceněný architekt Gintaras Balčytis a jeho tým navíc představí vzrušující program pro festival architektury Kaunas, který bude zahrnovat výstavy, workshopy a fórum.

Good Music Live (Gera Muzika Gyvai v litevštině) si klade za cíl představit litevskému publiku světovou hudbu – hudební žánr, který zahrnuje modernu i tradici spojením hluboce zakořeněných tradic s pocity a zkušenostmi současného člověka. V roce 2022 představí Good Music Live hudební program World Music pro Kaunas – sérii akcí v moderních budovách v Kaunasu a Kaunasu, přičemž koncerty budou probíhat celoročně v bytech, veřejných zařízeních a zastavěných prostorech v meziválečném období.

Digital Tsunami, podzemní hudební platforma, pořádá festival s názvem Optimismo. Bude oslavovat moderní elektronickou hudbu a architekturu s využitím soudobé experimentální hudby, která odhalí důležitost a hodnotu Kaunasova dědictví a modernistické architektury. V roce 2022 obohatí Digital Tsunami město o mnoho prostor symbiózou hudby a současných technologických řešení.

Taneční divadlo Kaunas Ora je první moderní taneční divadlo v Litvě. Její projekt Pulzující modernismus Kaunasu od AURY zahrnuje sérii interaktivních výletů doprovázených živými vystoupeními. Program, jehož spuštění je naplánováno na rok 2022, poskytne příležitost seznámit se s moderností Kaunasu z jiného úhlu pohledu.

Kaunas Photography Gallery v současné době pořádá rezidenční fotografický program – Dokument do budoucnosti, který poskytne příležitost analyzovat a reprezentovat modernost Kaunasu v mezinárodním kontextu. Projekt přivítá obyvatele z Německa, Skotska, Nizozemska a dalších, aby nabídli své interpretace modernosti Kaunasu.

Národní muzeum umění MK Čiurlionis, známé jako korunní klenot Kaunasovy moderny, sídlí v několika dalších částech Kaunasových historických budov, domů a bytů slavných osobností mezi dvěma světovými válkami. Muzeum domu A. a P. Galaunė již zahájilo výstavu s názvem Arno Funk[tionalism]“, věnovaný jednomu z nejrušnějších architektů zlatého věku Kaunasu.

„Modernita pro budoucnost“ je jen jedním z mnoha programů Kaunas 2022, které pomáhají Kaunasu a regionu Kaunas stát se současným hlavním městem a významnou evropskou platformou. V roce 2022 to bude město, kde nemůžete uniknout kultuře.