Náhled mistrovství světa ve Walesu 2022 – předpovědi, utkání, sestava, hvězdný hráč

Před mistrovstvím světa v Kataru hodnotí šance Walesu před jejich prvním vystoupením na turnaji od roku 1958.

Byl tam čas WellsModerní historie při kvalifikaci na velký turnaj zůstala po desetiletích zklamání a téměř neúspěchu vzdáleným snem.

Nicméně až pozdě Gary Speed Cesta draků, fantazijní běh do semifinále Eura 2016, začala za Chris Coleman Pomohl etablovat Wales jako černého koně na mezinárodní scéně, ať už v kvalifikaci nebo na samotném turnaji.

Po posledních 16 zápasech Euro 2020 bylo dalším cílem ukončit jejich 64leté čekání na druhé vystoupení v AFC. světový pohárčehož dosáhl dvěma památnými vítězstvími na začátku tohoto roku.

Nyní je veškerá pozornost upřena na Katar Robert Page Těší se, že potřetí za sebou povede svůj tým do vyřazovací fáze velké soutěže Gareth Bale Než zavěsí boty, snaží se vrátit hvězdnou kvalitu tomu, co by mohlo být labutí písní.

Recenze šance Walesu v nadcházejícím turnaji na Středním východě.

Sbírka

Vzhledem k tomu, že se jako jedna z nejkonkurenceschopnějších skupin na turnaji se všemi čtyřmi národy nachází v první dvacítce žebříčku, Page bude vědět, že si jeho tým nemůže dovolit porazit americký tým podobného postavení.

O čtyři dny později se dvacátý nasazený Írán utká s Dragons, oba týmy chtějí získat alespoň tři body na svá jména, než zamíří do svých posledních zápasů.

Pro Wales je to proti jejich rivalům Anglii, přičemž všechny tři velšské zápasy se odehrávají na stejném stadionu – což je vzácný jev, který by jim přesto mohl během posledního listopadového týdne prospět.

kombinace

21. listopadu: USA vs. Wales (19:00, stadion Ahmeda Bin Aliho, Al-Rayyan).

25. listopadu: Wales – Írán (10 hodin, stadion Ahmeda Bin Aliho, Al-Rayyan).

29. listopadu: Wales – Anglie (19 hodin, stadion Ahmeda Bin Aliho, Al-Rayyan).

jak jsou kvalifikovaní

Skupina pěti národů, která zahrnovala Belgii a Českou republiku, ponechala Walesu malý prostor pro chyby a přítomnost seniorského týmu reálně znamenala, že soupeří o postup do play-off.

Cesta do Bruselu přišla jako první, Wales prohrával 3:1, přestože se ujal vedení Harry WilsonBelgii hostila Česká republika o tři dny později, což znamenalo, že Cymru byli pod velkým tlakem, aby na konci třístranného výjezdu dopravili poslední z těchto týmů do Cardiffu během jednoho týdne, Wales po druhém kole.

pozdě Daniel James Gól přinesl nejvíce bodů, ale Wales ve svém dalším zápase v Bělorusku zaostával, jen když Gareth Bale završil hattrick ve třetí minutě prodloužení a zachránil tak situaci.

Bezbranková remíza doma s Estonskem byla považována za katastrofu, ale Wales po této frustraci následoval remízu 2:2 v České republice, kde James opět vstřelil klíčový gól ve druhém poločase, který účinně zachránil Walesu kampaň.

Nervózní vítězství v Estonsku a výprask Běloruska 5:1 znamená, že se vyhnete porážce doma s Belgií a Wales se vyhne nejlepším týmům v kvalifikaci. Kieffer MooreVyrovnávací gól nastavil semifinále play-off s Rakouskem ne jako Itálie nebo Portugalsko.

Dva ohromující Baleovy góly – první z velmi přesného přímého kopu – zpečetily památné vítězství 2:1 nad Rakouskem, které postavilo Cardiff proti Ukrajině, která v Hampden Parku přetlačila Skotsko.

Zatímco hosté měli lepší hru, Wales zvítězil díky odražené snaze Balea, což je další památný okamžik v novodobé historii národa.

poslední model

Úspěch nad Ukrajinou přišel teprve 5. června, čímž rozdělil kampaň Walesu v UEFA Nations League, a ačkoli to přidal další prvek do již tak nabitého programu, znamenalo to jediné vítězství Walesu v posledních sedmi zápasech.

Remízy s Nizozemskem, Belgií a Polskem zajistily těžké zápasy, ale Page nedokázal představit, že by ze šesti zápasů nasbíral jen jeden bod.

Kromě toho, že 11krát inkasovali síť, tři zásahy přišly v 85. minutě a později, což znamenalo rozdíl mezi remízou a porážkou, což je statistika, kterou jejich katarští rivalové nikdy neztratí.

To byl jediný plusový bod Brennanová JohnsonováPozdní gól zajistil vyrovnání doma s Belgií, ale Wales cestuje do Kataru, když prohrál čtyři z posledních pěti zápasů.

tým

Brankáři: Wayne Hennessy (Nottingham Forest), Danny Ward (Leicester City) a Adam Davies (Stoke City).

Obránci: Neco Williams (Nottingham Forest), Ben Davies (Tottenham Hotspur), Ben Cabango (Swansea City), Joe Rodon (Rennes, hostování z Tottenhamu Hotspur), Chris Mepham (Bournemouth), Ethan Ampadu (Spezia, hostování z Chelsea). Chris Gunther (Wimbledon), Conor Roberts (Burnley), Tom Lockyer (Luton Town).

Záložníci: Aaron Ramsey (Nice), Joe Allen (Swansea City), Harry Wilson (Fulham), Joe Morrell (Portsmouth), Dylan Levitt (Dundee United), Robin Colwell (Cardiff City), Johnny Williams (Swindon Town), Matthew Smith (Milton ) Keynes Dons, Soorba Thomas (Huddersfield Town)

útočníci: Gareth Bale (Los Angeles), Dan James (Fulham, hostování z Leeds United), Kiefer Moore (Bournemouth), Mark Harris (Cardiff City), Brennan Johnson (Nottingham Forest).

Hvězdný hráč – Gareth Bale

Ať už je nebo není 100% fit, mít Balea v dresu Walesu znamená, že se automaticky stává klíčovým hráčem své země, přičemž bývalý útočník Realu Madrid má vlastnosti, které mu umožňují zahrát vítězné momenty v jediném zápase.

Jeho 40 gólů ze 108 zápasů vypráví jen část příběhu. Pravidelnost při výrobě magie pro svou zemi obstojí ve zkoušce času, ale svým vedením, nasazením a pouhou vášní pro věc s sebou strhl tým a národ.

Prohra Realu Madrid v posledních letech byla ziskem Walesu. Dvě prostředí byla křída a sýr a kamarádství v táboře Dragons vždy přineslo nejlepšího hráče své generace.

Baleova kondiční cesta do tohoto turnaje pravděpodobně zůstane pod drobnohledem. 11 z jeho 13 zápasů za Los Angeles skončilo z lavičky, ale Bale všem připomněl své schopnosti, když v posledním finále poháru MLS vstřelil vyrovnávací gól na poslední chvíli.

Ředitel – Robert Page

Vzhledem k tomu, že do roku 2017 řídil Port Vale a Northampton Town, Page nemohl realisticky předvídat, že povede svou zemi na mistrovství světa o pět let později.

Nicméně poté, co hrál nedílnou součást týmu Walesu do 21 let a pomáhal hráčům posouvat se na vyšší příčky, si 48letý hráč zasloužil svou šanci, když byl vyžadován náhradník. Ryan Giggs.

Rekord 10 výher, devíti remíz a devíti porážek z 28 zápasů nezní na papíře působivě, ale když si uvědomíte, že Wales viděl Euro 2020 a prvotřídní fotbal v Lize národů za tu dobu, je to více než úctyhodné. vrať se.

I když byly chvíle, kdy on, stejně jako jeho tým, příliš spoléhal na Baleovu brilantnost, není pochyb o tom, že Page je tím správným mužem, který pohání Wales kupředu dlouhodobě, bez ohledu na jeho výkon v Kataru.

Rekord Světového poháru

Nejlepší úspěch: Čtvrtfinále (1958)

Přestože se Wales v posledních osmi letech objevil na mezinárodní scéně, neúčastnil se mistrovství světa od roku 1958, takže čtvrtfinále bylo jejich jedinou účastí.

znatelný, Jimmy MurphyTrenérův tým prošel skupinou zahrnující Švédsko, Maďarsko a Mexiko bez vítězství, všechny tři zápasy remizoval a poté musel porazit Maďarsko 2:1 v narychlo domluveném play-off poté, co tým skončil na stejných bodech.

Wells se v prvním vyřazovacím zápase vykašlal na branku pelety Brazílie zvítězila 1:0 v Göteborgu, než její soupeři vyhráli vůbec první mistrovství světa.

Na pozadí jejich postupu do semifinále Eura 2016 byly velké naděje, že se Wales kvalifikuje do finále v roce 2018, ale remízou s pěti z deseti zápasů klesli ve své nabídce o dva body za Irskou republikou. pro šanci. místo zápasu.

předpověď

Na papíře by měl Wells z jejich sbírky radost. V minulosti naštvali Anglii, USA jsou talentované, ale nekonzistentní a Írán je nyní poněkud neznámá kvantita, protože mají vyšší kvalitu než v předchozích vydáních.

Cítíme však, že Wells může chybět. Je třeba najít rovnováhu mezi maximalizací bodů ze zápasů mezi USA a Íránem a zajištěním toho, aby zůstali ve sporu před finále proti Anglii. Pro nás by to znamenalo příliš mnoho nerozhodného výsledku a třetí místo.

Výrok: Třetí místo ve skupině B