Raketa SpaceX Falcon 9 vynese z Kalifornie 22 satelitů Starlink – Spaceflight Now

První ze dvou misí Falconu 9, které SpaceX plánuje na neděli na oběžnou dráhu, ponese největší konstelaci satelitů Starlink druhé generace, která kdy byla vypuštěna ze západního pobřeží. Toto bude 50. start Starlinku v tomto roce.

Raketa Falcon 9 má odstartovat ze Space Launch Complex 4 East (SLC-4E) na Vandenberg Space Force Base v Kalifornii ve 2:00 PT (5:00 EDT/0900 UTC) s 22 satelity na palubě. Časy spouštění zálohy jsou k dispozici ve 2:50:40 PDT (17:50:40 EDT / 09:50:40 UTC) a 3:08:40 PDT (6:08:40 EDT / 10:00 EDT). 08:40 UTC).

Spaceflight Now bude poskytovat pokrytí startu v živém vysílání odpalovací rampy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Nedělní start v Kalifornii bude následovat další doručovací mise Starlink s 23 satelity, která odstartuje z Pad 40 na Cape Canaveral Space Force Station v 19:45 EDT (2345 UTC).

Mise Starlink 7-6 bude poprvé, kdy Falcon 9 vynesl 22 satelitů nazvaných V2 Mini ze západního pobřeží. Dříve byly mise odtud omezeny na 15 nebo 21 vozidel Starlink v závislosti na oběžné dráze. Na východním pobřeží Falcon 9 vypustil 23 V2 Mini o týden dříve, 21. října, o jeden více než předchozí maximum pro misi z Cape.

SpaceX nevysvětlilo, jak této dodatečné doručovací kapacity dosahuje. To může být způsobeno vylepšeným jmenovitým výkonem Falcon 9 nebo možná výrobní změnou, která snížila celkovou hmotnost satelitů.

Raketa prvního stupně Falcon 9, ocasní číslo B1075, podniká sedmý let. Do služby vstoupil v lednu tohoto roku a na oběžnou dráhu vynesl 51 Starlinků starší generace. Pokračovalo zahájením mise Tranche 0 Flight 1 pro Americkou armádní agenturu pro rozvoj vesmíru a poté provedla další čtyři doručovací lety Starlink. Naposledy letělo 25. září, trvalo 34 dní.

Po oddělení od druhého stupně Falcon 9 bude B1075 pokračovat v přistávání na dronu Of Course I Just Love You, který bude umístěn v Tichém oceánu u pobřeží Baja California.

22 satelitů Starlink bude vypuštěno z druhého stupně po něco málo přes hodinu letu. Úspěšné rozmístění přinese celkový počet satelitů Starlink na oběžné dráze na 4989 Statistiku sestavil Jonathan McDowell.

Pokud bude tento start pokračovat včas, SpaceX dokončí 25 orbitálních misí z Vandenbergu za posledních 365 dní, v průměru jeden start každých 14,6 dne. Včetně startů z Mysu Canaveral to bude 89. orbitální mise SpaceX za posledních 365 dní, start v průměru každých 4,1 dne.