Objevte tajemství starého města Prahy filmovou formou s filmem „Někomu se to líbí v češtině“

Poklad prý po sobě zanechal císař Rudolf II. Český dobrodružný film Code Name Maharal vychází z této legendy a vrátí vás do éry Rudolfína.

Strhující mix historie, humoru a napětí má premiéru 17. dubna v kině Aero v rámci anglického cyklu Some Like It Czech. Kupte si vstupenky tady.

Kódové jméno Maharal (Maharal – Tajemství Talismanu, 2006, podívejte se na trailer) tady) se ponoří do legendy o pokladu, který po sobě zanechal císař Rudolf II., čekající na své objevení 400 let po své smrti.

Scenáristé se rozhodli zasadit děj do roku 2002, do roku nejničivějších povodní v novodobé české historii. Hledači pokladů jsou v tomto případě tři zvědavé děti, tři neohrožení historici, kteří se považují za českého Indiana Jonese, a jeden policista. Vlastně různorodá skupina, jejíž interakce vedou k nečekanému humoru.

Režisér Pavel Jandurek vzdává hold rudolfské renesanci, období intelektuálního probuzení a uměleckého lesku. Rudolf II., známý svou láskou k umění, vášní pro vědu a angažovaností v okultismu, přesunul své sídlo do Prahy, kde se obklopil významnými vědci, umělci a alchymisty jako Johannes Kepler, Tycho de Brahe a magister Kelly. .

Tato éra, poznamenaná vzestupem habsburské dynastie, je často oslavována jako zlatý věk židovské Prahy. To vše zachycuje film, kde se ve stínu starověkých synagog tyčí postava rabiho Löwa, známého jako pražský Mahal, slavného vědce, filozofa, mystika a tvůrce legendárního Golema.

Napínavý film plný nečekaných zvratů bude promítán s anglickými titulky a užitečným úvodem pro zasazení doby do kontextu. Co je mýtus, co je pravda, co je lež a co zůstává záhadou? Přijďte to zjistit 17. dubna do kina Aero a připojte se k „Some Like It Czech“ na výpravě, kde se potkávají historie a legendy a tajemství minulosti čekají na objevení. Kupte si vstupenky tady.

