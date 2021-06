Se zakázanou Navalnyho skupinou Putin pošle Bidenovi jasnou zprávu

Setkání 16. června v Ženevě přichází po měsících, během nichž Putin demontoval většinu toho, co zbylo z ruského politického pluralismu – a dal jasně najevo, že bude ignorovat západní kritiku.

Navaľnyj byl zatčen v lednu poté, co se vrátil do Moskvy poté, co se v loňském roce zotavil z otravy, kterou podle západních představitelů provedli ruskí agenti. Od té doby byly v protestech zatčeny tisíce Rusů. Prominentní opoziční politici byli uvězněni nebo nuceni odejít do exilu; Online média byla popsána jako „zahraniční agenti“; Twitter a další sociální sítě jsou pod tlakem vlády.

„Stát se rozhodl bojovat proti jakýmkoli nezávislým organizacím masivním bombardováním,“ uvedla v tweetu s očekáváním tohoto rozsudku protikorupční nadace pana Navalného – jedna ze skupin, která ve středu vyhlásila extrémismus.

Kreml popírá, že by hrál jakoukoli roli v kampani proti panu Navalnému a jeho hnutí, a trvá na nezávislosti ruského soudnictví. Analytici a právníci však obecně považují soudy za podřízené Kremlu a bezpečnostním službám, zejména v politicky citlivých případech.

Putin již naznačil, že odmítne jakoukoli kritiku zacházení Kremlu s případem Navalny tím, že tvrdí, že USA nemají aktivní právo přednášet ostatním. Na významné ruské výroční ekonomické konferenci, která se minulý týden konala v Petrohradě, se Putin v lednu opakovaně dovolával zatčení kapitánských výtržníků ve Washingtonu, když zpochybnil represi v Rusku nebo v jeho spojenci v Bělorusku.