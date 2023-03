bne IntelliNews – Komentář: Český růst zklamal recesí v eurozóně

Velmi vysoká míra úspor domácností v České republice a výrazně nižší inflace, kterou tam letos můžeme očekávat, znamenají, že v příštích čtvrtletích existuje prostor pro oživení spotřebitelských výdajů. Věříme však, že spotřebitelé budou i nadále opatrní a že recese v eurozóně ovlivní exportní sektor. Naše očekávání, že se česká ekonomika v roce 2023 propadne o 0,5 %, je nižší než konsenzus a prognóza centrální banky.

Česká ekonomika se ve druhé polovině loňského roku propadla do technické recese, když HDP ve třetím čtvrtletí mezičtvrtletně klesl o 0,3 % a ve čtvrtém čtvrtletí o 0,4 %. Zatímco tento špatný výkon byl srovnatelný s jinde ve střední a východní Evropě, česká ekonomika vyčnívá jako ekonomika, ve které je postpandemické oživení velmi pomalé. Na rozdíl od většiny ostatních zemí se HDP nevrátil na úroveň před pandemií.

Podvýkonnost české ekonomiky lze přičíst slabší spotřebě domácností, která v posledních pěti čtvrtletích po sobě klesala a nyní je 8 % pod úrovní před pandemií. To vysvětluje téměř všechny postpandemické rozdíly oproti jiným ekonomikám v regionu.

To je částečně způsobeno slabým růstem příjmů. Nejnovější údaje o disponibilním příjmu domácností (dostupné do třetího čtvrtletí roku 2022) ukazují, že reálný příjem domácností byl v České republice mírně pod úrovní před pandemií, ale vyšší než v Maďarsku a Polsku. Včasná mzdová data ukazují, že růst nominálních mezd byl mnohem slabší a že Česká republika v loňském roce utrpěla větší pokles reálných mezd, když se zrychlila inflace.

Růst reálných mezd (% r/r, průměr 3 miliony).

Navíc míra úspor domácností zůstala v České republice od pandemie mnohem vyšší, možná proto, že spotřebitelé byli relativně opatrnější. Poslední údaje o míře úspor (dostupné také do třetího čtvrtletí roku 2022) ukazují, že míra úspor českých domácností byla asi o 5 % bodů nad průměrem let 2015–2019. Naproti tomu míra úspor klesla pod předpandemický průměr v Polsku a Maďarsku.

Dalo by se předpokládat, že důsledkem vysoké míry úspor domácností v ČR je, že spotřebitelé sedí na velkých zásobách „přebytečných“ úspor. Ve skutečnosti, pokud přidáte tok úspor spolu s předpandemickým trendem, můžete dojít k závěru, že domácnosti mají přebytek úspor ve výši přibližně 6 % HDP. To však nadhodnocuje skutečnou výši dodatečných úspor, které lze snadno utratit, protože se nepřizpůsobují penězům investovaným do bydlení nebo finančního majetku nebo použitým na splacení dluhu.

Místo toho, pokud vezmete v úvahu úspory na bankovních účtech domácností (které jsou snadno dostupné), rozsah přebytečných úspor se zdá mnohem menší – nominální hodnota vkladů domácností je pouze 1,5 % HDP nad jejich předpandemickým trendem. Jakmile započítáte prudký nárůst inflace za poslední rok, skutečná hodnota bankovních vkladů domácností je nyní méně předepidemický trend. Neexistuje dokonalý způsob, jak změřit nadměrné úspory, ale analýza ČNB (co to stojí) také naznačuje, že domácnosti jsou „vynucené úspory“, protože pandemie je nyní víceméně vyčerpána.

Ačkoli domácnosti nemusí mít velké zásoby přebytečných úspor, nižší míra úspor oproti jejímu dlouhodobému průměru by mohla ekonomiku povzbudit, zvláště když letos klesá inflace a reálný příjem se zotavuje. Máme však podezření, že spotřebitelé v blízké budoucnosti výrazně zvýší své výdaje, v neposlední řadě proto, že úrokové sazby zůstanou vysoké a důvěra zůstane nízká. Mírné zvýšení důvěry v posledních měsících je konzistentní pouze s mírným snížením anualizované míry poklesu spotřeby v prvním čtvrtletí. V přepočtu q/q naznačuje, že spotřeba zamrzne.

Ještě znepokojivější je, že se domníváme, že recese v ekonomice eurozóny poškodí český exportní sektor a udrží ekonomiku slabou. Je pravda, že některé údaje o aktivitě mimo euro byly v poslední době odolnější, než se očekávalo, ale pokles výroby, který očekáváme ve zbytku letošního roku, naznačuje, že růst českého exportu zpomalí z 10 % meziročně ve čtvrtém čtvrtletí na přibližně -2 % na roční bázi v následujících čtvrtletích.

Závěrem je, že si nemyslíme, že nedávná slabost české ekonomiky otevírá cestu k rychlému oživení aktivity v tomto roce. Domníváme se, že český HDP může během první poloviny letošního roku ještě o něco klesnout a ve druhé polovině očekáváme jen pomalé oživení. Naše prognóza meziročního růstu HDP pro rok 2023 na úrovni -0,5 % je nižší než konsensus (0,0 %) a prognóza ČNB (-0,3 %).