Čína říká, že její vesmírná stanice – vidět na nových fotografiích – se připravuje na růst – Ars Technica

Čínská vesmírná stanice Tiangong obíhá asi 240 mil (380 kilometrů) nad Zemí.

Čína v úterý zveřejnila nové fotografie vesmírné stanice Tiangong, když čínští astronauti a vesmírní úředníci navštívili Hongkong pro styk s veřejností. Tyto fotografie pořízené asi před měsícem ukazují komplex Tiangong v jeho plně sestavené konfiguraci se třemi moduly obsazenými třemi členy posádky.

Odlétající posádka tří astronautů zachytila ​​nové panoramatické pohledy na stanici Tiangong na nízké oběžné dráze Země 30. října, krátce poté, co opustila základnu a zamířila na Zemi na konci šestiměsíční mise. Toto jsou první scény ukazující stanici Tiangong poté, co Čína loni dokončila montáž svých tří hlavních jednotek.

Základní jednotka Tianhe se nachází v centru komplexu. Byl vypuštěn v dubnu 2021 s ubytováním posádky a systémy podpory života pro astronauty. Dva experimentální moduly, Wentian a Mingtian, byly vypuštěny v roce 2022. První tým čínských astronautů dorazil na stanici v červnu 2021 a Tiangong je od června 2022 trvale obsazen rotujícími tříčlennými posádkami.

Jedna z těchto posádek dokončila svou šestiměsíční misi na stanici Tiangong dne 30. října. Trajektová loď Shenzhou 16 couvla z Tiangongu, pak letěla autonomně v kruhu kolem základny, zatímco se astronauti vznášeli poblíž oken své kosmické lodi vybavené kamerou, aby si to „prověřili“. Čínská kosmická agentura pro lidskou posádku uvedla: „Panoramatický snímek sestavy vesmírné stanice se Zemí jako pozadím.

Solární pole generující energii v Tiangongu dominují pohledům zachyceným astronauty Shenzhou 16. Tyto solární panely zabírají více než polovinu délky fotbalového hřiště, od konce ke konci.

Ukazuje se, že Čína možná nedokončila stavbu stanice Tiangong. V prohlášeních z minulého měsíce úředníci nastínili plány na přidání dalších tří přetlakových oddílů pro rozšíření čínské vesmírné stanice v nadcházejících letech.

Tiangong, což znamená „Nebeský palác“, se stane centrem pro experimenty, technologické demonstrace, montáž kosmických lodí a satelitní služby, řekl Zhang Qiao, výzkumník z Čínské akademie vesmírných technologií. CAST je součástí sítě státních dodavatelů, kteří staví rakety a kosmické lodě pro čínský vesmírný program.

„V budoucnu postavíme dávku šesti 180tunových modulů,“ řekl Zhang minulý měsíc na Mezinárodním astronautickém kongresu.

Tiangong dvakrát

V současné konfiguraci je hmotnost Tiangongu přibližně 69 metrických tun, nezahrnuje hostující posádku a nákladní vozidla. To se rovná asi jedné šestině hmotnosti větší Mezinárodní vesmírné stanice, která byla postavena ve spolupráci mezi Spojenými státy, Ruskem, Evropou, Japonskem a Kanadou. Čínští představitelé tvrdí, že jejich vesmírná stanice, i když je mnohem menší než Mezinárodní vesmírná stanice, má kapacitu na provádění téměř všech vědeckých experimentů.

„To naznačuje, že vesmírná stanice Tiangong má vysokou účinnost při podpoře aplikací,“ napsali čínští letečtí inženýři v článku. Článek zveřejněný začátkem tohoto roku v Vesmír: věda a technikačasopis s otevřeným přístupem a sesterská publikace Science.

Nyní se Čína dlouhodobě zavazuje k programu Tiangong jako součást plánu na zdvojnásobení velikosti vesmírné stanice. Čínští vesmírní představitelé původně uvedli, že vesmírná stanice bude fungovat 10 let. Minulý měsíc úředníci uvedli, že věk se nyní prodlouží na 15 let nebo více.

To znamená, že vesmírná stanice Tiangong bude pokračovat v provozu minimálně do poloviny 30. let 20. století, několik let po plánovaném vyřazení ISS z provozu v roce 2030 a více než 30 let po vypuštění nejstaršího modulu ISS. Strategií NASA je spolupracovat s komerčním průmyslem na vývoji menší vesmírné stanice, která nahradí Mezinárodní vesmírnou stanici na nízké oběžné dráze Země. Myšlenka je taková, že provoz komerční vesmírné stanice by byl levnější než Mezinárodní vesmírná stanice a NASA a další vládní vesmírné agentury by si mohly koupit přístup do soukromého areálu pro astronauty a vědecké experimenty.

NASA si není jistá, že komerční vesmírné stanice budou připraveny v době, kdy je plánováno ukončení provozu Mezinárodní vesmírné stanice. Mezi koncem Mezinárodní vesmírné stanice a příchodem komerčního místa na nízkou oběžnou dráhu Země bude pravděpodobně mezera, řekl nedávno vysoký představitel NASA. „Osobně si nemyslím, že by to byl konec světa,“ řekl Phil McAllister, ředitel divize komerčních vesmírných letů v ústředí NASA.

Stejně jako Spojené státy i Čína postupuje vpřed se svými plány vyslat astronauty na Měsíc do roku 2030. Americká vesmírná agentura se chce osvobodit od nákladů – více než 3 miliardy dolarů ročně – na provoz Mezinárodní vesmírné stanice na nízké oběžné dráze Země. Poskytnout finanční prostředky na mise na Měsíc a nakonec na Mars.

Zdá se, že Čína chce udržet svou vládní vesmírnou stanici na nízké oběžné dráze Země ve stejnou dobu, kdy provádí ambiciózní program průzkumu Měsíce. Zatímco Spojené státy a Čína závodí o dosažení Měsíce, Čína může být jedinou zemí s pokračující lidskou přítomností na oběžné dráze blíže k Zemi.

Tiangong je již vybaven přechodovou komorou, která umožňuje astronautům zamířit mimo stanici na výstupech do vesmíru, robotickými pažemi pro pohyb zařízení po exoskeletu a experimentálními stojany na podporu výzkumu lidské fyziologie, fyziky mikrogravitace, astronomie, věd o Zemi a technologických demonstrací. . Má také elektrické pohonné motory, které udržují nadmořskou výšku úspornějším způsobem, než kdyby používal tradiční raketové motory.

Čínské plány na stanici a nový dalekohled

Čína staví velkou astronomickou observatoř podobnou velikosti jako Hubbleův vesmírný teleskop pro start v roce 2025. Tento nový dalekohled, nazvaný Xuntian, bude létat na oběžné dráze poblíž stanice Tiangong, což mu umožní pravidelně se připojovat ke komplexu za účelem servisu a doplňování paliva. . Zhang řekl, že více kosmických lodí „bude pravděpodobně létat na společné oběžné dráze“ s čínskou vesmírnou stanicí v budoucnu.

Pak, možná kolem roku 2027, Čína plánuje spustit „rozšiřující modul“, který bude instalován na přední konec hlavního modulu vesmírné stanice. Tento rozšiřující modul přinese stanici více dokovacích portů a otevře ji pro další rozšíření na zhruba třetinu hmotnosti ISS. Šestimodulová konečná stanice by podle Zhanga mohla zahrnovat nafukovací stanoviště pro větší objem a sloužit jako testovací postel pro budoucí nafukovací stanoviště na Měsíci.

Řekl: „Čínská vesmírná stanice bude fungovat na oběžné dráze po dlouhou dobu, více než 15 let.“

Liu Congming, který pomáhá dohlížet na vědecký výzkum na Tiangongu, řekl, že na vesmírné stanici bylo zahájeno více než 100 výzkumných projektů. Na Mezinárodním astronautickém kongresu na začátku října uvedl, že 65 z nich bylo implementováno a 48 stále probíhá.

Čínští představitelé vydali výzvu k mezinárodní spolupráci na vesmírné stanici Tiangong. Čína má podle Liua 10 kooperativních výzkumných projektů s Evropskou kosmickou agenturou a pro další země existují příležitosti poskytovat jednotlivé experimenty, nové technologie, jako jsou robotické zbraně nebo podpora života, a dokonce i celé mezinárodní jednotky, aby se zapojily do komplexu Tiangong.

Dlouhá procházka

Start dalekohledu Xuntian a potenciální přidání tří nových modulů do stanice Tiangong si vyžádá více letů čínské rakety Long March 5B, těžkého zvedáku, který je mezi nosnými raketami unikátní, protože pro umístění nepotřebuje horní stupeň. Užitečné zatížení na oběžnou dráhu. To znamená, že masivní jádrový stupeň Long March 5B vstupuje na stejnou oběžnou dráhu. Při předchozích startech, které nesly velké části stanice Tiangong, jádro rakety Dlouhý pochod 5B zůstalo na oběžné dráze několik dní až několik týdnů, dokud atmosférický odpor přirozeně nestáhl raketu zpět na Zemi.

Většina rakety během návratu shořela, ale tento pomocný stupeň je tak masivní, že velké úlomky dopadly na pevninu nebo do moře neporušené. To vyvolalo protesty amerických úředníků, včetně administrátora NASA Billa Nelsona, který uvedl riziko zranění, smrti nebo poškození majetku padajícím kovem z Dlouhého pochodu 5B.

Pokud Čína nepřepracuje části základní fáze Dlouhý pochod 5B, můžeme oblohu znovu vidět, když expanzní moduly stoupají ke stanici Tiangong.