Jacinda Ardern se izoluje, protože na Novém Zélandu přibývá případů Covid

„K expozici došlo v sobotu 22. ledna během letu NZ8273 z Kerikeri do Aucklandu,“ uvedla novozélandská vláda v sobotu v tiskové zprávě.

Prohlášení dodalo, že na palubě tohoto letu byla také generální guvernérka země — Dame Cindy Kiro — a členové jejího personálu a dodržují stejné pokyny k izolaci.

Dodalo, že Ardern byla odhalena jako blízký kontakt, když ona a generální guvernér byli v Northlandu „natáčení předem na Waitangi Treaty Grounds“ pro vysílání Waitangi Day.

Výsledek sekvenování genomu pro případ má být zveřejněn v neděli a očekává se, že bude naznačovat, „že případ byl infikován variantou Omicron,“ dodala tisková zpráva.

Ardern zůstává asymptomatická a „cítí se dobře“.

Všichni ostatní cestující na palubě letu NZ8273, včetně generální guvernérky a členů jejího personálu, jsou také testováni a izolováni po dobu 10 dnů.

Ardernová se dostává do sebeizolace jen týden poté, co zrušila své vlastní svatební plány uprostřed nárůstu případů Omicron na Novém Zélandu. Země je v nejvyšším „červeném světle“ své reakce na Covid – a v prosinci oznámila, že odloží své plány na postupné znovuotevření hranic až do února, protože obavy ohledně varianty Omicron rostly.

Chris Hipkins – národní ministr pro reakci na Covid-19 – tehdy řekl: „Čekání do konce února zvýší celkovou ochranu Nového Zélandu a zpomalí případné šíření Omicronu. Není pochyb o tom, že je to zklamání a naruší to mnoho plánů na dovolenou.“ , ale je důležité tyto změny jasně stanovit již dnes, aby měli čas tyto plány zvážit.“

Nový Zéland zaznamenal v průběhu pandemie 16 288 případů onemocnění Covid-19 a 52 úmrtí.