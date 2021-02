Uzamčení učinilo z Londýna prosperující krysí město

„Určitě tam něco bude,“ říká a kope do přepadového koše. „Myši jsou jako malé stroje na přežití; všude, kde získají spolehlivý přístup k plýtvání potravinami, se budou vracet.“

Čím déle byla Anglie uzavřena, tím více se Coatesova kořist projevila v Londýně.

Navíc se zvířata pohybují.

Monitory kontroly škůdců říkají, že jelikož mnoho restaurací a kancelářských budov v rušném Londýně zůstává prázdných, jsou krysy nuceny migrovat do více obytných oblastí při hledání potravy.

Rodiny, které tráví více času doma – a tam jí všechno jídlo – vedly ke zvýšenému plýtvání, což přitahuje myši do předměstských obydlí. Krmítka pro ptáky – která se během zimy doplňují – povzbuzují hlodavce, aby kopali do dvorů.

„Měli jsme případ staré dámy, která zvykla krmit své milované Robins,“ řekl Coates CNN. „V době, kdy jste nás kontaktovali, asi 10 až 15 krys kopalo kolem záhonů,“ říká.

Paul Claydon, další vyhlazovač působící na okraji Eppingského lesa na východě hlavního města, to viděl horší. Říká, že nedávno zabil kolonii, která se pokoušela kopat do králičí boudy, aby snědla nic netušícího rodinného mazlíčka.

„Můžeme je hodně vidět a slyšet,” říká Claydon. „Pracujeme z domova v kanceláři pod podkrovím … ale obávám se, že by Londýn mohl znovu otevřít velké překvapení.” „Zejména v případě, že společnosti a nemovitosti, které mají problém, nedodržují plány na hubení škůdců.“

Coates i Claydon opustili dlouhá pracovní místa v jiných oborech, aby mohli zahájit malé podnikání v sektoru, který se stal na vzestupu.

Coates, veterán z války v Iráku, si svůj kostým postavil před pěti lety a od té doby napsal e-knihu s názvem War and Bugs: From Basra to Bugs.

Clydon strávil 25 let v IT průmyslu ve firmě poskytující finanční služby, než založil svou společnost před dvěma lety. „Chtěl jsem něco odolného proti recesi a bylo to neúnavně zaneprázdněné,“ říká.

Claydon říká, že obvykle přijímá asi 10 hovorů od hlodavců týdně, ale během uzamčení to bylo „přes 20 hovorů s lehkostí“.

Britská asociace pro kontrolu škůdců (BPCA), která zastupuje 700 lovců hmyzu po celé zemi, uvedla, že její členové ohlásili 51% nárůst aktivity hlodavců během prvního uzavření, na jaře 2020, a 78% nárůst v listopadu po dalším . Zatím nepočítali letošní čísla, ale řekli CNN, že sledovanost vzrostla, což je problém veřejného zdraví, který mnoho majitelů domů nechává řešit samostatně.

„Mohli bychom nyní vidět myši, kde bychom normálně nebyli, protože jsou tak zoufalí,“ říká Natalie Bungay z BPCA. „Myši mohou žvýkat velmi tvrdé materiály, jako jsou měkké kovy a cihly.“

Pokud jde o kontrolu krys, zdá se, že Londýn nemá všeobecný plán.

Kancelář starosty pro CNN uvedla, že kancelář londýnských rad je nejlépe připravena odpovědět na otázky týkající se této záležitosti. Řekli však, že neshromažďují údaje o této otázce, protože to je posláním každé z 32 městských částí hlavního města.

Mluvčí sousedství Richmond-upon-Times však pro CNN řekl, že neshromažďuje údaje o myších a neposkytuje služby boje proti škůdcům.

V roce 2017, poté, co se v Harrow stalo virálním video z potkanů, které se sypaly z květinového záhonu, zadali guvernéři Greater London Association (GLA) zprávu, která zjistila, že každý den bylo radám podáno více než 100 stížností.

Pojmenovaný Rat Land Zpráva varovala, že město musí zvládnout svůj problém s hlodavci, než přiláká špatný tisk, který sužoval Paříž poté, co se objevily podobné záběry „super-myší“ plazících se po veřejných parcích poblíž Louvru.

Nikdo opravdu neví, kolik krys je v Londýně, ačkoli některé soukromé průzkumy vyhlazovačů tvrdí, že by mohly být až 20 milionů. Pravděpodobně jsou větší než devět milionů obyvatel města, jejichž populační růst se podle Úřadu pro národní statistiku zpomaluje.

Mezitím se myši mohou rychle množit. Výzkum společnosti škůdců Rentokil, citovaný ve zprávě GLA, tvrdí, že pouze jeden pár myší může vést k přibližně 1250 porodům ročně.

Velikost myší se také zvyšuje. Clydon tvrdí, že není neobvyklé, že v dnešní době loví myš až do 40 cm (15,7 palce). Říká, že mnoho z nich potřebuje silnější pasti a více jedu, aby zabili.

Bungay říká, že nejlepší ochrana před škůdci začíná prevencí. To znamená uzavřít veškerý venkovní potravinový odpad ve vhodných schránkách na odpadky, udržovat potraviny uzavřené uvnitř domu a zkontrolovat všechny ventilační otvory chráněné ocelovým pletivem a prasklinami vyplněnými ocelí a cementem. Říká, že vášnivý zahradník by si měl také uvědomit, že hromady kompostu přitahují myši.

Londýňané jsou také stále více zvyklí vidět své nové sousedy rozrušené jejich odvahou.

„Ve skutečnosti jsem při chůzi viděla někoho, kdo ke mně přišel,“ říká Jane Johnson, která žije ve východní čtvrti Tower Hamlets.

„Viděla jsem další skákat přes bytový dům a křičet. Žila jsem v Londýně čtyři roky a nikdy jsem nic takového neviděla,“ říká. „Objevují se na místech, o kterých jsem si myslel, že jsou scénická. Ale teď je to jako, oh, venku je obrovská krysa.

„Podle účtů přijal tým kontroly škůdců během pandemie méně hovorů,“ řekla CNN agentura Tower Hamlets, která poskytuje obyvatelům bezplatnou pomoc s hmyzem. Mluvčí města však neposkytl údaje na podporu tohoto tvrzení a uvedl, že nezachovává údaje o počtu zabitých myší.

Město Westminster, Harrow Township a sousedství Waltham Forest a Redbridge, které jsou oba blízko Epping Forest, v době publikace nereagovaly.