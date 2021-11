Lidé sehráli hlavní roli při vyhynutí mamuta srstnatého

Nový výzkum ukazuje, že lidé měli důležitou roli při vyhynutí mamuta srstnatého v Eurasii, o tisíce let později, než se dříve myslelo.

Mezinárodní tým vědců vedený výzkumníky z University of Adelaide a University of Copenhagen odhalil 20 000 let dlouhou cestu k vyhynutí mamuta srstnatého.

Vedoucí výzkumný pracovník profesor Damian Fordham z Institutu ekologie University of Adelaide řekl: „Náš výzkum ukazuje, že lidé byli kritickým a chronickým hnacím motorem poklesu počtu mamutů srstnatých, se zásadní rolí v načasování a místě jejich vyhynutí.“

„Pomocí počítačových modelů, fosilií a starověku DNA Identifikovali jsme mechanismy a hrozby, které byly nedílnou součástí počátečního poklesu a následného vyhynutí mamuta srstnatého.“

Otisky dřívějších změn v distribuci a demografii mamutů srstnatých identifikovaných z fosilií a starověké DNA ukazují, že lidé v některých oblastech urychlili vyhynutí mamutů srstnatých až o 4000 let.

Víme, že lidé využívali srstnaté mamuty na maso, kůže, kosti a slonovinu. Dosud však bylo obtížné odhalit přesné role, které oteplování klimatu a lov lidí sehrály při vyhynutí,“ řekl docent Fordham.

Studie také ukazuje, že vlnění mamuti pravděpodobně přežijí v Arktidě o tisíce let déle, než se dříve myslelo, a nacházejí se v malých oblastech stanovišť s příznivými klimatickými podmínkami a nízkou hustotou lidí.

Docent Jeremy Austin z Australského centra pro starověkou DNA na University of Adelaide řekl: „Náš objev dlouhodobé perzistence v Eurasii nezávisle potvrzuje nedávno publikované důkazy o environmentální DNA, které ukazují, že mamut srstnatý se po Sibiři potuloval před 5000 lety.“

Spoluautorem studie zveřejněné v časopise byl docent David Nogis Bravo z univerzity v Kodani. zprávy environmentální vědy.

„Naše analýzy posilují a lépe řeší problém lidských vlivů jako hnací síly poklesu populace a kolapsu výskytu megafauny v Eurasii během pozdního pleistocénu,“ řekl.

Vyvrací také převládající teorii, že samotná změna klimatu vyhladila populace mamutů srstnatých a že lidé byli omezeni na lovce, kteří Kulka milosrdenství. „

„Zdá se, že vymírání druhů je obvykle výsledkem komplexních interakcí mezi ohroženými procesy.“

Výzkumníci zdůrazňují, že cesta k vyhynutí pro mamuta srstnatého byla dlouhá a trvalá, začala několik tisíc let před konečným vyhynutím.

Reference: „Explicitní procesní modely odhalují cestu vymírání mamutů pomocí vzorově orientovaného ověřování“ od Damien A. Fordham, Stewart C. Brown, H. Rechit Akakaya, Barry W. Brooke, Sean Haythorn, Andrea Maneka, Kevin T. Shoemaker, Jeremy J. Austin, Benjamin Blonder, Julia Pelosky, Karsten Rabeck a David Nogis Bravo, 5. listopadu 2021, zprávy environmentální vědy.

DOI: 10.1111 / ele.13911