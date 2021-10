Zprávy z týmu a potvrzené zranění – West Ham vs Manchester City (Carabao Cup)

Guardiolova vítězná série v soutěži trvá do října 2016, přičemž Blues doufají, že se stanou nejúspěšnějším týmem v historii Ligového poháru tím, že zvednou trofej už pátou sezónu v řadě.

Nicméně, vysoce létající West Ham pro Davida Moyese, který si v Evropě udržel perfektní rekord a ocitl se na čtvrtém místě v Premier League, nepochybně nabídne tuhý odpor uprostřed týdne.

Hammers už v této sezóně ukořistili skalp manchesterského klubu v Carabao Cupu, když ve třetím kole vyřadili Manchester United na Old Trafford.

Mladý tým City přišel zezadu, aby v předchozím kole porazil Wycombe 6:1, když Cole Palmer nastoupil jako náhradník a vstřelil svůj první gól s klubem.

Sky Blues v předchozích dvanácti zápasech proti West Hamu ve všech soutěžích neprohráli, v domácí pohárové soutěži hráli Hammers naposledy v roce 2017; Guardiolův tým porazil v FA Cupu West Ham 5:0.

Phil Foden zachránil pro City bod při poslední návštěvě londýnského stadionu a před středečním zápasem ve čtvrtém kole Carabao Cupu je zde nejnovější nový tým, který bude lemovat obě strany…

Novinky týmu West Ham

Oficiální web West Hamu diskutoval o možnosti hráčů včetně Marka Nobleho, Manuela Lanziniho a Andrey Yarmolenka proti Manchesteru City ve středu večer.

Očekává se, že zápas přijde pro obránce Hammers velmi brzy Vladimír Koval, zatímco jeho kolega český internacionál Alex Krall Od té doby, co byl pozitivně testován na Covid-19, se neobjevil.

Novinky týmu Manchester City

Pep Guardiola poskytl náhled na to, kdo by se mohl objevit ve středu, když mluvil do médií po víkendové porážce Manchesteru City 4:1.

Katalánský trenér odehrál pět zápasů v prvním týmu proti Wycombe, ale naznačil, že je nepravděpodobné, že by viděl mnoho mladíků hrát proti West Hamu.

“Některé, ale méně než proti Wycombe – v tu chvíli jsme měli dva zraněné hráče, jiné podmínky. Uvidíme zítra a v úterý na tréninku a pak uvidíme nejlepší rozhodnutí,” řekl Guardiola.

Bez něj by to byl určitě Manchester City Ferran Torres A ve středu Španěl pokračuje v rekonvalescenci ze zlomeniny nohy, kterou si přivodil během říjnové reprezentační přestávky.

Není známo, zda Raheem Sterling V polovině týdne nebude hrát žádnou roli, Angličan totiž do Brightonu neodcestoval kvůli zranění zad. I když zranění nebylo vážné.

Liam Dilap skóroval v této soutěži minulou sezónu a poté, co jsem si ho minulý týden představil, jak se účastní tréninku prvního týmu, se tento 18letý hráč může prosadit do kádru City na zápas.

Nutno také podotknout, že každý tým bude moci pětkrát vystřídat poté, co Pep Guardiola a Manchester City po předchozím kole úspěšně prosadili změnu pravidel soutěže.

