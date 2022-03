S Djokovičem vyrovnaným v Indian Wells je stav stále ve vzduchu

Indian Wells, Kalifornie. – Novak Djokovič byl nasazen v úterním losování mužů na BNP Paribas Open, i když se teprve uvidí, zda druhému hráči žebříčku bude umožněn vstup do Spojených států.

Djokovič nebyl očkován vakcínou COVID-19. Američtí návštěvníci musí být pro vstup do země očkováni. Kromě toho funkcionáři soutěže řekli, že každý v Indian Wells musí být plně očkovaný, aby mohl zůstat na místě.

Djokovičovo jméno bylo na seznamu přihlášených, když se v úterý losovali muži, takže byl zařazen jako pětinásobný turnajový šampion. V prvním kole vyhrál koláč a ve druhém bude hrát buď s Davidem Coffinem, nebo Jordanem Thompsonem.

„V současné době jsme v kontaktu s jeho týmem; Nebylo však rozhodnuto, zda mu bude povolen vstup do země (Centrum pro kontrolu a prevenci nemocí) a zúčastnit se akce,“ stojí v prohlášení funkcionářů soutěže.

Djokovičova fotka byla zveřejněna na zdi „Chybíš nám“ s hráči, kteří nejsou v Indian Wells.

Naposledy hrál minulý měsíc v Dubaji, kde ve čtvrtfinále prohrál s Jiřím Wesleym.

Z Austrálie byl deportován v lednu po zrušení víza před Australian Open. Djokovič řekl, že byl osvobozen od předchozí infekce Govt-19, která vyžadovala, aby všichni návštěvníci byli plně očkováni. Než mu bylo nařízeno odejít, byl zadržen v imigračním zařízení.

Mezitím kvůli zranění lokte odstoupila Barbora Kryžiková.

Krezzhikova, vicemistryně, řekla, že se obával zranění ze zápasu v Kataru před téměř dvěma týdny. Řekl, že bolest zesílila přes noc, den před začátkem akce v Indian Wells.

„Doufám, že se zaměřím na to, abych co nejdříve dostal správnou léčbu, a co nejdříve se vrátím k soudu,“ uvedla Krežiková v prohlášení.

Šestadvacetiletá Češka je úřadující šampionkou na French Open, které začíná 22. května.

Desert prohrál již nasazenou Ash Party a minulý týden oznámil, že nebude hrát, protože se po vítězství na lednovém Australian Open dostatečně nevzpamatoval.

Při losování nahradila Krezzhikovou Francouzka Alice Garnettová a šťastnou poraženou, která se kvalifikovala, nahradila Garnettová.

