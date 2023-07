Smysl nového sportovního úspěchu Izraele – Israel News

Izraelský sport, kdysi zdroj zoufalství a hanby, nám nyní dává vzrušení, hrdost, naději a víru.

Vezměte si fotbal. Po jediném vystoupení na mistrovství světa v roce 1970 následovalo více než půl století opakovaných neúspěchů ani při kvalifikaci na turnaj ve fotbalových čtyřbojích. Izraelci, zvyklí fandit zahraničním fotbalovým mocnostem, jako je Nizozemsko, Dánsko, Anglie nebo Brazílie, nikdy neočekávali, že se mezi nimi objeví modrobílý tým.

V atletice byla situace ještě trapnější, izraelské mužské rekordy někdy nebyly o moc lepší než středoškolské výsledky v jiných zemích.

No, už ne. V tom, co se ukazuje jako milník ve stále se zlepšujícím izraelském sportovním postavení, letos v létě nasbíral nepřeberné množství úspěchů světové úrovně, které by byly kdysi nepředstavitelné.

Na červnovém mistrovství světa hráčů do 20 let se izraelský národní tým dostal do semifinále a skončil třetí na světě po čtyřech inspirativních vítězstvích, včetně působivé porážky 3:2 od Brazílie.

O dva týdny později se na mistrovství Evropy do 21 let Izrael dostal znovu do semifinále, když remizoval s mocným Německem 1:1, porazil Českou republiku a hostil Gruzii, než podlehl mistrům Evropy Anglii.

Tento měsíc se Izrael na mistrovství Evropy basketbalistů do 20 let dostal počtvrté od roku 2017 do finále, když po výhrách nad Tureckem a Belgií prohrál s Francií v prodloužení a naštval Německo a Španělsko.

Ve stejný den, na mistrovství světa do 20 let IAAF, 19letý Nema Afrifa sprintoval ke zlatu na 200 m a zastavil čas na 19,96 sekundy, což je ve skutečnosti hodně za jeho osobním rekordem 20,67 sekundy.

Co se děje a co to znamená?

Na jaře 2004, když se blížily letní olympijské hry v Aténách a redaktoři těchto novin debatovali o jejich významu, tehdejší šéfredaktor Brett Stephens prohlásil, že humbuk o tom, že Řekové nejsou připraveni na hry, se ukáže jako neopodstatněný a zbytek příběhu bude méně relevantní, protože divácký sport je v zásadě nedůležitý.

Brett měl pravdu o Řekech – hry byly bezchybné – ale ne o sportu. Vzrušení, turnaje a kolektivní zážitek diváckého sportu může odrážet společenské trendy, zpochybňovat politickou realitu a pomáhat inspirovat změnu.

Když Brooklyn Dodgers postavili Jackieho Robinsona, prvního černošského hráče v Major League Baseball, napsali zlatou sérii do americké historie. Když Jesse Owens hrál na olympijských hrách v Berlíně v roce 1936, zahanbil Hitlera a jeho rasismus větší silou než projevy tisíce politiků. Když maďarský tým vodního póla porazil Sovětský svaz na olympijských hrách v roce 1956, několik dní poté, co Rudá armáda zmasakrovala tisíce rebelů v Budapešti, byl tento sport pokračováním války jinými prostředky.

Naštěstí žádné takové drama nehraje roli v nově nalezeném izraelském sportovním úspěchu. To, co existuje, však přesahuje sport a odráží politické, ekonomické a sociální trendy, které by nás všechny měly inspirovat, zvláště v těchto dnech izraelské politické hrůzy.

Jedním z faktorů izraelské sportovní renesance je demografie. Izrael už není malý. S téměř 10 miliony obyvatel je nyní lidnatější než 90 ze 193 zemí světa.

Zatímco izraelská populace se za půl století ztrojnásobila, mezinárodní systém se rozdělil a vzniklo několik malých států, od Severní Makedonie, Jižního Súdánu a Východního Timoru po Lotyšsko, Slovensko a Slovinsko.

Tyto dva procesy mezi nimi proměnily Izrael z malé země, kterou byl během studené války, na zemi střední velikosti, kterou je nyní, spojenou se Švédskem, Švýcarskem a Českou republikou. Je přirozené, že souběžně s tímto politickým růstem se bude zlepšovat i sportovní výkon.

A hlavně bohatne i Izrael, takže může více investovat do svých sportovců.

To je to, co Izrael udělal od doby, kdy získal svou první zlatou olympijskou medaili, stříbro judisty Yael Aradové v roce 1992, které od té doby následovalo 12 dalších, z toho tři zlaté. Financování bylo takové, že dva zlatí medailisté z posledních olympijských her v Tokiu, gymnasté Artem Dolgubat a Linoy Ashram, dostali každý 0,5 milionu NIS.

Sportovní úspěchy Izraele jsou však více než jen peníze a demografie a zpochybňují některé ošklivé aspekty židovského státu. Příkladem toho je etnický aspekt mladých týmů, které fascinovaly fotbalové fanoušky po celém světě.

Mezi izraelskými góly proti Brazílii vstřelili Hamza Shibli a Anan Al Khalili z galilejských měst Arab Al Shibli a Sakhnin. Spolu s Ahmedem Salmanem z jeruzalémské čtvrti Beit Safafa tvoří tito izraelští Arabové kritickou masu národního týmu do 20 let.

V červnu sledujte, jak si miliony Arabů a Židů z modrobílého fotbalového týmu razí cestu k vítězství za vítězstvím a veřejně projevují přátelství, která fanatici nad námi na obou stranách konfliktu považují v nejlepším případě za nepřirozená, v horším za odporná.

Existuje takový Izrael.

Tentýž Izrael, kde Blessing Afrifah, narozený v Tel Avivu zahraničním dělníkům z Ghany, vystudoval střední školu Ohel Shem v Ramat Gan, kterou absolvoval s perfektním jazykem, pokračoval ve službě v izraelských obranných silách a tam šťastně reprezentuje zemi, která je jeho jediným domovem, navzdory vládnímu ministrovi, který se snažil zdiskreditovat zahraniční pracovníky.

Nejnovější izraelská basketbalová celebrita, druhák na Yale Danny Wolf, který měl v týmu Izrael průměrně 17,7 bodu, je americký Žid, jehož rodina a bratři zde drželi své Bar micvy. Wolffovo ztotožnění se s židovským státem a jeho občany a jejich přijetí je přirozené a hermetické, v naprostém ignorování izraelských fanatiků, kteří odepisují neortodoxní diasporu jako „nežidovské“.

Ano, žijeme ve zkušební době, ve dnech temnoty, ve kterých je všechno progresivní pod útokem a jakýkoli pluralismus je nepřítel. Existuje však i jiný způsob. Je tu další skutečnost. Je tu další Izrael – Izrael, který naslouchá, Izrael, který obsahuje, Izrael, který toleruje, Izrael, který objímá, Izrael, který vítězí.

