Stanovisko: Brusel nesmí nechat polské PiS porušovat normy EU | názor | DW

Někteří pozorovatelé se domnívají, že vystoupení polského premiéra na nedávném summitu EU v Bruselu bylo poněkud méně agresivní než jeho dřívější útok na blok v Evropském parlamentu. Ale to jsou jen diplomatické rozdíly. Pravdou je, že Mateusz Morawiecki pokračuje v boji za politickou zásadu, že polské právo by mělo převažovat nad právem EU, když si představíte vládu ve Varšavě.

Polská vláda tvrdí, že nikdy nesouhlasila s postoupením takové suverenity Evropské unii, jaká se od ní v současné době požaduje. Po mnoha kontroverzích však Polsko v roce 2007 podepsalo Lisabonskou smlouvu, která dnes tvoří základ pro vyjednávání politiky v Evropské unii.

Lech Kaczynski, tehdejší polský prezident, si představoval jinou Evropskou unii: čistě ekonomickou alianci, která by sloužila k distribuci peněz mezi národní státy. Jeho bratr Jaroslaw Kaczynski, šéf polské vládní strany Právo a spravedlnost, se nyní snaží tuto starou myšlenku oživit. Tehdy pro to ale neexistovala většina a nyní pro to v Evropské unii neexistuje většina.

Polská vláda se s mezinárodní podporou maďarského premiéra Viktora Orbana a bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa snaží vyprázdnit Evropskou unii zevnitř. Nejde o obranu domácího práva před soudním zneužíváním ze strany Evropské unie. Téměř ve všech oblastech – trestního práva, daní, zdravotnictví, školství nebo veřejné správy – zůstávají členské státy EU jako vždy nezávislé. To platí jak pro Polsko, tak pro Itálii nebo Dánsko.

odvrátit tyranii

Evropský soudní dvůr vydává rozhodnutí o vnitřních záležitostech členských států EU pouze tehdy, jsou -li ohroženy vyhlášené demokratické zásady. Případy by mohly zahrnovat například zásadu rovnosti pro všechny občany EU, jako v komunitách LGBTQ – případ, ve kterém Evropský soudní dvůr již rozhodl proti vládě Polska. Nebo by to mohlo zahrnovat základní demokratický princip, že soudnictví v zemi by mělo být svobodné a nezávislé na politické třídě. EU a Evropský soudní dvůr jsou již roky v rozporu s Varšavou kvůli systematickému odvolávání nezávislých soudců a obsazování jejich míst loajalisty vládnoucí strany Právo a spravedlnost.

Je jasné, že státní struktura, o kterou se polská vláda snaží, nebude demokracií v souladu s pravidly Evropské unie. Evoluce označuje typ kontrolované vlády s autoritářskými rysy. Tato cesta obvykle zahrnuje demontáž nezávislého soudnictví, poté svobodný tisk a nakonec rozdrcení občanské společnosti. Jakmile je toto hotovo, volby jsou jen formalitou pro vládnoucí obvod. Rusko Vladimira Putina nakonec ukazuje, jak to vypadá.

Ve svém současném stavu Polsko nesplní některá kritéria pro přijetí do EU. Typ autoritářského režimu, který se Kaczynski a jeho stoupenci v současné době pokoušejí nastolit, nebude mít v Evropské unii vůbec místo. Ostatní členské státy udělaly fatální chybu, když neoponovaly Viktoru Orbánovi, když ostatním novým členům EU předložil plán, jak rozebrat demokracii a nahradit ji autoritářskou kleptokratickou vládou.

Přehodnocení „cesty Merkelové“

EU by měla podobnému vývoji v Polsku zabránit. Země je velmi velká a strategicky velmi důležitá. Když Británie opustila Evropskou unii, bylo to jasné. Země ukončila své členství a po vleklých jednáních odešla.

Polská vláda se však zdá být záměrem přetvořit Evropskou unii. Nizozemský premiér Mark Rutte a další uznali závažnost situace a prohlásili, že akce Polska vyčerpala jejich trpělivost. Možná je načase odejít z „cesty Merkelové“: německá kancléřka vede nekonečný dialog – a to i s těmi nejodpornějšími členskými státy EU.

Český premiér Andrej Babiš právě opustil úřad. Slovinec Janez Jansa může brzy následovat. Místní voliči mohou prokázat první obrannou linii EU.

Pokud už polská vláda nebude chtít hrát podle pravidel EU, bude muset země EU opustit. Další možností je přehodnotit starou myšlenku klíčových členských států s podtřídou přidružených zemí, ke které by Polsko patřilo.

V každém případě by EU měla odrazit útoky z Polska a v případě potřeby použít finanční sankce. Proč by měli němečtí, nizozemští a francouzští daňoví poplatníci financovat tyranii Jaroslawa Kaczynského? EU to musí zastavit – hned.

Tento komentář byl přeložen z němčiny