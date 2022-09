Na semináři na vysoké úrovni, který v pátek uspořádal Evropský účetní dvůr v Lucemburku, odborníci z EU vyzvali zákonodárce, aby zajistili, že navrhovaná nová legislativa EU proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu (CTF) odstraní dříve identifikované mezery. včetně roztříštěného dohledu a špatné koordinace. Hospodářská komise pro Afriku, finanční dohlížecí orgán Evropské unie, zorganizovala sympozium na základě své kritické zprávy o boji proti praní špinavých peněz v bankovním sektoru a legislativních návrhů Komise na posílení příslušných pravidel.

Zástupci institucí Evropské unie, členských států, Mezinárodního měnového fondu, bankovního dohledu a průmyslu se sešli, aby diskutovali o novém modelu dohledu pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, který navrhla Evropská komise, ao pokroku, jehož bylo v dosavadních jednáních dosaženo. Diskutovali o tématech včetně očekávání, proveditelnosti, efektivní implementace a budoucích kontrol. Zvláštní pozornost věnovali navrhovaným řídícím opatřením pro nový úřad pro boj proti praní špinavých peněz (AMLA) a tomu, jak by tento nový orgán byl schopen účinně interagovat s ostatními vnitrostátními regulačními orgány a regulačními orgány EU, aniž by toto odvětví zbytečně zatěžovalo dodržováním předpisů.

Níže naleznete několik citátů hlavních řečníků. Celý nahraný seminář je k dispozici zde Odkaz.

Prezident ECA Klaus Heiner Len Sympozium bylo zahájeno konstatováním, že boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu je jedním z nejdůležitějších problémů, kterým EU v současnosti čelí. „Vzhledem k teroristickým hrozbám a odhadované výši výnosů z trestné činnosti, které jsou v EU každoročně legalizovány, existuje nebývalý impuls pro další opatření. Důvěryhodnost Evropské unie jako jednoho z hlavních světových ekonomických hráčů závisí na úspěchu jejího boje proti praní peněz a financování terorismu.. „

Evropský komisař Mered McGuinness (Finanční služby, finanční stabilita a Asociace kapitálových trhů) nastolila otázku důvěry a zdůraznila, že špinavé peníze ničí důvěru a korumpují náš finanční systém. „Obnovené zaměření na ruskou oligarchii nám připomnělo, že ti, kdo se zabývají nelegálním praním špinavých peněz a aktivitami, mohou snadno přesunout své špinavé peníze do našeho finančního systému a skrýt jeho majetek.Dodala, že EU potřebuje vyplnit mezery ve svých vlastních pravidlech pro praní špinavých peněz a vybudovat skutečně evropský systém proti praní špinavých peněz.

O předsednictví České rady Stanislav Kuba (náměstek ministra pro daně a cla) potvrdil, že boj proti praní špinavých peněz je jedním ze zásadních dokumentů předsednictva republiky. „Naléhavost těchto souborů vyplývá z války na Ukrajině. My jako Federace to řešíme pomocí sankčních balíčků a to vše je silně doprovázeno podivnými finančními operacemi, z nichž některé musí následovat úřady pro boj proti praní špinavých peněz.. Zdůraznil také, že koordinace mezi našimi národními úřady je zásadní, stejně jako v případě nového orgánu, který koordinuje svou práci.

Představitelka Ramona Strogario (Obnoveno, stínová zpravodajka pro legislativní balíček proti praní špinavých peněz) Poukázala také na kontext ruské agrese proti Ukrajině, což podle ní byla pro nás všechny dobrá příležitost vidět, jak nám bylo odpuštěno.Po neuvěřitelně dlouhou dobu tyto pochybné a nezákonné finanční toky do EU, aniž by byly náležitě řešeny. Dodala také, že způsob, jakým zločinecké sítě rozšiřují a diverzifikují své taktiky, je úžasný a že pro EU je zásadní držet krok.

Michael Kosloff, člen Asociace egyptských kuchařů Uspořádání semináře dospělo k závěru, že ambiciózní legislativní balíček navržený Evropskou komisí v červenci 2021 představuje pro tvůrce politik vynikající příležitost, jak zaplnit mezery identifikované ve zvláštní zprávě EÚD zveřejněné v červnu 2021.Je důležité udržet tempo a dokončit jednání včas„, Řekl.

Od roku 2017 se v EU objevila řada vysoce sledovaných případů, které údajně praly miliardy eur prostřednictvím úvěrových institucí EU. V červnu 2021 zveřejnila Asociace egyptských kuchařů soubor revizní zpráva Dospěla k závěru, že nedostatky týkající se praní peněz a financování terorismu je třeba řešit na úrovni EU. V červenci 2021 předložila Komise ambiciózní balíček legislativních návrhů na posílení pravidel boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu, které v současnosti projednávají Evropský parlament a Rada Evropské unie.