Pozůstatky nejstarší známé sluneční soustavy byly objeveny 90 světelných let od Země

Byla objevena nejstarší mrtvá hvězda, o které je známo, že má systém kamenných planet vzdálených pouhých 90 světelných let od Země a nabízí pohled na formování světů, které vznikly před téměř 11 miliardami let.

Hvězda je tzv bílý trpaslík , hvězdná mrtvola, jejímž jádru došlo vodíkové palivo. rodí pravidelně hvězda Před 10,7 miliardami let (pouhé 3 miliardy let poté velký výbuch ), hvězdná mrtvola, pojmenovaná WDJ2147-4035, je jedním ze dvou bílých trpaslíků kontaminovaných planetárními troskami, které byly nedávno objeveny v datech shromážděných Evropskou kosmickou agenturou. Jaya Mise mapování galaxií.

I když to nejsou první bílí trpaslíci Našel to hromadit sutiny Od zdánlivého derby až po ničení planet, jsou nejstarší, a tak poskytují hloubkový pohled na složení planet, které vznikly, když byl vesmír mladší než 3 miliardy let.

Příbuzný: Fotobomba Mléčné dráhy hvězdy ohromující spirální galaxie v ohromujícím snímku Hubble

V případě WDJ2147-4035 byla jeho bývalá hvězda větší než slunce ale ne tak velký, aby explodoval jako soubor Supernova na sklonku svého života. Místo toho, půl milionu let po svém vzniku, nebo asi před 10,2 miliardami let, vodíku došlo palivo pro jadernou fúzi v jeho jádru a nabobtnal, aby se stal hvězdou. červený obr . Poté nafoukne své vnější vrstvy a odhalí své inertní jádro bohaté na helium – bílého trpaslíka.

Jak se gravitační pole vyvíjí, když se hvězda vyvíjí fází rudého obra, některé obíhající planety byly zničeny nebo narušeny, zatímco jiné mohou být intaktní přežil . V obou případech poruchy svrhly velké množství planetárního odpadu, který od té doby obíhá kolem bílého trpaslíka.

Astronomové vedení Abigail Elmsovou, doktorandkou na University of Warwick ve Spojeném království, použili měření světelných spekter z Gaia a skenovali temnou energii pomocí temná energetická kamera Na dalekohledu Victor M. Blanco na meziamerické observatoři Cerro Tololo v Chile a na přístroji X-Shooter na dalekohledu Very Large Telescope také v Chile, který analyzuje chemické složení WDJ2147-4035 v červené barvě, druhý bílý trpaslík WDJ1922 + 0233 zobrazeno modře.

Výsledky ukazují úžasnou rozmanitost planetárních struktur. Modrá WDJ1922 + 0233, která svou barvu nezískává svou teplotou, ale neobvyklým míšením plynů v atmosféře helia a vodíku, se zdá být kontaminována látkami podobného složení jako v kontinentální kůře Země.

„Tyto kovem poskvrněné hvězdy ukazují, že Země není jedinečná, [that] Existují další planetární systémy s podobnými planetárními těly země Elms řekl dovnitř tvrzení (Otevře se na nové kartě).

Červený WDJ2147-4035 je hlavolam. Je obohacen o lithium, draslík a sodík a dočasně odhaluje nahromadění uhlíku na bílém trpaslíkovi.

„Rudá hvězda WDJ2147-4035 je záhadou, protože hromadící se planetární trosky jsou tak bohaté na lithium a draslík a nepodobají se ničemu, co je v naší sluneční soustavě známo,“ řekl Elms.

Ať tak či onak, výsledky poskytují další důkaz, že kamenné planety byly schopny hojně vznikat v dávné minulosti, i když těžké prvky byly v Vesmír Tehdy, protože tyto předměty potřebovala postavit každá generace hvězd.

„Je úžasné si myslet, že se to stalo v měřítku 10 miliard let a že tyto planety zemřely ještě předtím, než vůbec vznikla Země,“ řekl Elms.

Vyhledávání (Otevře se na nové kartě) Byl zveřejněn v 5. listopadu v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.