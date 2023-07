Uživatelé ChatGPT zneužívali funkci procházení webu, proto ji OpenAI vypnula

Tvůrce ChatGPT OpenAI zapnul svou funkci procházení webu „Procházet pomocí Bingu“.

„Zjistili jsme, že beta verze procházení ChatGPT může někdy zobrazovat obsah způsobem, který nechceme,“ OpenAI knihy V příspěvku v pondělí.

OpenAI zaznamenala případy, kdy si předplatitel ChatGPT Plus vyžádá od chatbota úplný text adresy URL a ChatGPT odpoví plným textem, čímž obchází paywally a nastavení soukromí.

Předplatitelé ChatGPT Plus získají přístup k funkcím, které nejsou dostupné uživatelům zdarma, včetně přístupu k robustnějšímu GPT-4, prohlížení pomocí Bingu a GPT-4 Plugin Store.

„Od 3. července 2023 jsme z velké opatrnosti deaktivovali experimentální funkci Procházení pomocí Bingu, zatímco jsme to opravili, abychom se chovali správně ze strany vlastníků obsahu,“ uvedl OpenAI.

V únoru Microsoft, který investoval více než 13 miliard dolarů V OpenAI je ChatGPT integrován do prohlížeče Bing. V březnu OpenAI spustila GPT-4 a v květnu byla chatbotovi přidána možnost procházení.

Ačkoli OpenAI zakazuje procházení pomocí Bingu, mnoho pluginů GPT-4 umožňuje uživatelům požádat chatbota, aby si přečetl adresy URL a soubory PDF a klást otázky týkající se obsahu poskytnutého odkazu.

„Vypadá to, že OpenAI funguje proti placeným uživatelům ChatGPT Plus,“ řekl jeden uživatel ChatGPT Plus z OpenAI. Fórum. „Tentokrát odstraňují prohlížení, protože čte obsah webu, který uživatel požaduje? Prosím, za to platím Plus.“

OpenAI neposkytlo časový plán, kdy bude procházení s Bingem restartováno, ale uvedlo, že pracuje tak rychle, jak je možné, aby funkci znovu uvedlo do provozu.

„Velmi děkujeme našim předplatitelům ChatGPT Plus, kteří nám pomohli otestovat funkci prohlížení,“ OpenAI cvrlikání. „Proto jsme začali s beta verzí – dostali jsme velmi cennou zpětnou vazbu, hodně jsme se naučili a brzy se vrátíme.“

OpenAI okamžitě nereagovalo Dekódovat Žádost o komentář.