Hubble Spy Úžasné měnící se roční období na Jupiteru a Uranu

Předpověď na nárazový vítr, smog

vnější planety za nimi[{“ attribute=““>Mars do not have solid surfaces to affect weather as on Earth. And, sunlight is much less able to drive atmospheric circulation. Nevertheless, these are ever-changing worlds. And Hubble – as interplanetary meteorologist – is keeping track, as it does every year. Jupiter’s weather is driven from inside-out as more heat percolates up from its interior than it receives from the Sun. This heat indirectly drives color change cycles highlighting a system of alternating cyclones and anticyclones. Uranus has seasons that pass by at a snail’s pace because it takes 84 years to complete one orbit about the Sun. The seasons are extreme because Uranus is tipped on its side. As summer approaches in the northern hemisphere, Hubble sees a growing polar cap of high-altitude photochemical haze that looks similar to the smog over cities on Earth.

Hubble Monitors Changing Weather and Seasons at Jupiter and Uranus

Ever since its launch in 1990, NASA’s Hubble Space Telescope has been an interplanetary weather observer, keeping an eye on the largely gaseous outer planets and their ever-changing atmospheres. NASA spacecraft missions to the outer planets have given us a close-up look at these atmospheres, but Hubble’s sharpness and sensitivity keeps an unblinking eye on a kaleidoscope of complex activities over time. In this way Hubble complements observations from other spacecraft such as Juno, currently orbiting Jupiter; the retired Cassini mission to Saturn, and the Voyager 1 and 2 probes, which collectively flew by all four giant planets between 1979 and 1989.

Inaugurated in 2014, the telescope’s Outer Planet Atmospheres Legacy (OPAL) Program has been providing us with yearly views of the giant planets. Here are some recent images:

Jupiter

[left]– Předpověď Jupiteru je bouřkové počasí v nízkých severních zeměpisných šířkách. Je vidět prominentní série střídajících se bouří, které tvoří „Vortex Street“, jak ji někteří planetární astronomové nazývají. Jedná se o vlnový vzor překrývajících se anticyklonů a cyklónů, které jsou vzájemně spojeny jako ve stroji se střídavými převody pohybujícími se ve směru a proti směru hodinových ručiček. Pokud se bouře dostanou dostatečně blízko k sobě, ve vysoce nepravděpodobném případě sloučení mohou vytvořit ještě větší bouři, která by mohla soupeřit se současnou velikostí Velké rudé skvrny. Odstupňovaný obrazec anticyklon a cyklón zabraňuje slučování jednotlivých bouří. Vnitrozemská aktivita těchto bouří je také vidět; V 90. letech 20. století HST neviděl žádné cyklóny ani anticyklóny s vnitřními bouřkami, ale tyto bouře se objevily v posledním desetiletí. Výrazné barevné variace naznačují, že HST vidí také různé výšky a hloubky mraků.

Oranžový měsíc Io fotobomby tento pohled na různobarevné vrcholky mraků Jupiteru vrhá stíny na západní okraj planety. Rozlišení Hubbleova teleskopu je tak ostré, že může vidět Ioův oranžově skvrnitý vzhled, který je spojován s mnoha aktivními sopkami. Tyto sopky byly poprvé objeveny, když kolem v roce 1979 proletěla sonda Voyager 1. Roztavený vnitřek Měsíce je pokryt tenkou kůrou, kterou sopky chrlí materiál. Síra získává různé barvy při různých teplotách, a proto je povrch Io tak barevný. Tato fotografie byla pořízena 12. listopadu 2022.

[right]—Jupiterova bájná Velká rudá skvrna je v tomto pohledu ústředním bodem. Přestože je tento vír dostatečně velký na to, aby pohltil Zemi, ve skutečnosti se zmenšil na nejmenší velikost, jakou kdy měl v pozorovacích záznamech pocházejících z doby před 150 lety. Jupiterův ledový měsíc Ganymede lze vidět procházet kolem obří planety vpravo dole. Ganymed je o něco větší než planeta Merkur a je největším měsícem ve sluneční soustavě. Je to kráterovaný svět s převážně vodním ledovým povrchem s viditelnými ledovými výrony poháněnými vnitřním teplem. (Tento snímek je menší, protože Jupiter byl v době pořízení snímku 81 000 mil od Země.) Tato fotografie byla pořízena 6. ledna 2023.

Uran

Excentrický Uran se při své 84leté oběžné dráze otáčí na své straně kolem Slunce, spíše než aby se otáčel ve svislé poloze jako Země. Uran má podivně „horizontální“ osu rotace, která je pouhých osm stupňů od roviny oběžné dráhy planety. Jedna nedávná teorie naznačuje, že Uran měl kdysi masivní měsíc, který byl destabilizován gravitací a poté se s ním srazil. Mezi další možnosti patří obří efekty během formování planet nebo dokonce obří planety, které na sebe v průběhu času vyvíjejí rezonanční krouticí momenty. Důsledkem naklonění planety je, že v intervalech až 42 let jsou části zemské polokoule zcela bez slunečního světla. Když sonda Voyager 2 navštívila v 80. letech 20. století, byl jižní pól planety namířen přímo ke Slunci. Nejnovější pohled z HST ukazuje, že severní pól se nyní naklání směrem ke Slunci.

[left]Toto je Hubbleův pohled na Uran pořízený v roce 2014, sedm let po severní jarní rovnodennosti, kdy slunce svítilo přímo nad rovníkem planety, a ukazuje jeden z prvních snímků z programu OPAL. Ve středních severních zeměpisných šířkách nad azurově zbarvenou spodní atmosférou planety se objevují četné bouře s mraky metanových ledových krystalů. Snímky prstencového systému na okraji z Hubbleova dalekohledu v roce 2007, ale prsteny začaly kvést po sedmi letech v tomto pohledu. V této době měla planeta několik malých bouří a dokonce i několik slabých shluků mraků.

[right]– Jak je vidět v roce 2022, severní pól Uranu ukazuje hustý fotochemický opar podobný smogu nad městy. Několik malých bouřek lze vidět poblíž okraje polárního oparu. Hubble sledoval velikost a jas severní polární čepičky a rok od roku je stále jasnější. Astronomové odhalují různé vlivy – od atmosférické cirkulace, vlastností částic a chemických procesů – které řídí, jak se atmosférická polární čepička mění s ročními obdobími. Při evropské rovnodennosti v roce 2007 nebyl ani jeden pól zvlášť jasný. Jak se blíží severní letní slunovrat v roce 2028, čepice může být jasnější a bude směřovat přímo k Zemi, což umožní dobrý výhled na prstence a severní pól; Prstencový systém se pak objeví tváří v tvář. Tato fotografie byla pořízena 9. listopadu 2022.

O Hubbleovi

Hubbleův vesmírný teleskop je úžasná spolupráce mezi NASA a Evropskou kosmickou agenturou, kterou spravuje Goddard Space Flight Center NASA v Greenbeltu v Marylandu. Vědecký institut Space Telescope Science Institute (STScI) v Baltimoru, který se ponoří do tajů vesmíru, vede vědecké úsilí HST. Asociace univerzit pro výzkum v astronomii se sídlem ve Washingtonu, D.C., provozuje STScI jménem NASA.