Samsung Galaxy Z Fold5 a Z Flip5 dostanou beta verzi One UI 6 založenou na Androidu 14

6. října 2023

Už je to dlouho, co Samsung poprvé zpřístupnil beta verzi One UI 6 pro své vlajkové lodě řady S a po celou tuto dobu byla skládací zařízení držena stranou. No, už ne. Ode dneška je beta program One UI 6, postavený na Androidu 14, k dispozici pro Galaxy Z Fold5 i Galaxy Z Flip5.

Pokud chcete Fold5 nebo Flip5 přihlásit do beta verze, musíte přejít do aplikace Samsung Members, kde byste měli nahoře najít velký banner oznamující beta verzi. Pokud ji nevidíte, možná budete muset odinstalovat a znovu nainstalovat aplikaci Samsung Members, podle některých zpráv, a pak tam bude.

Jakmile kliknete na příslušné logo, souhlasíte s některými podmínkami a poté získáte první beta verzi jako bezdrátovou aktualizaci. Všimněte si, že se jedná o 2,7 GB stažení pro Fold5 a pravděpodobně podobnou velikost pro Flip5.

Jedno uživatelské rozhraní 6 Beta pro Galaxy Z Fold5 (vlevo) a Galaxy Z Flip5 (vpravo)

Po použití aktualizace bude Fold5 ve verzi F946BXXU1ZWJ2, zatímco Flip5 bude ve verzi F731U1UEU1ZWJ2. Všimněte si, že Fold5 je v současné době způsobilý k účasti v beta verzi pouze v USA a Indii a stejné omezení se může vztahovat také na Flip5.

