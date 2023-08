Americký ministr obchodu se snaží podpořit obchod a cestovní ruch v rozhovorech mezi Čínou a světem

PEKING: Americká ministryně obchodu Gina Raimondo přijíždí v neděli do Pekingu na čtyřdenní návštěvu zaměřenou na posílení obchodních vazeb mezi dvěma největšími světovými ekonomikami a zároveň prohlásila, že obchodní opatření týkající se národní bezpečnosti USA jsou pro diskusi zakázána.

„Pokud chcete nastavit motto pro cestu a misi, je to chránit to, co musíme, a propagovat, kde můžeme,“ řekl Raimondo novinářům v pátek před odletem do Číny. „Nepřestanu pracovat příští týden, až tam budu, ale hodlám být praktický.“

Vztahy jsou napjaté, protože USA spolupracují se spojenci na zablokování přístupu Číny k vyspělým polovodičům, zatímco Peking omezuje dodávky od předního výrobce čipů Micron Technology a provedl razii a pokutoval americkou firmu Mintz Group ve výši 1,5 milionu dolarů za „neoprávněnou statistickou práci“.

Americký ministr obchodu příští týden navštíví Čínu, kde bude jednat

Raimondo ve čtvrtek o její návštěvě hovořil s prezidentem Joe Bidenem a jeho poselstvím bylo, že posílený dialog s Čínou by mohl zmírnit napětí.

„Chceme mít stabilní obchodní vztah a podstatou toho je pravidelná komunikace,“ řekl Raimundo. „Musíme spolu komunikovat, abychom se vyhnuli konfliktu.“

Republikáni v Kongresu kritizovali možnost, že by Raimondo během návštěvy vytvořil pracovní skupinu s Čínou, která by diskutovala o kontrole vývozu amerických polovodičů.

Raimondo plány na vytvoření jakékoli pracovní skupiny nepotvrdila, ale řekla, že čínským představitelům řekne: „Pokud jde o národní bezpečnost, nevyjednáváme.“ Neděláme ústupky. Nevzdáváme se.“

Spojené státy využívají vládní pobídky a daňovou politiku k odstavení amerických společností z čínských dodavatelských řetězců a ke zvýšení výroby polovodičů ve Spojených státech.

„To, že investujeme v Americe, vůbec neznamená, že se chceme oddělit od čínské ekonomiky,“ řekl Raimondo.

Čínský velvyslanec ve Spojených státech Xie Feng, který se minulý týden setkal s Raimondem, řekl, že Čína usiluje o „vzájemný respekt, mírové soužití a oboustranně výhodnou spolupráci“.

Bílý dům se tento měsíc rozhodl začít zakazovat některé americké investice do citlivých technologií v Číně a plánuje brzy dokončit rozsáhlá exportní omezení na pokročilé polovodiče, která byla schválena v říjnu.

„mnoho výzev“

Raimondo je čtvrtým vysoce postaveným americkým úředníkem, který nedávno navštívil Čínu, a prvním ministrem obchodu, který Čínu navštívil za posledních sedm let.

Před návštěvou hovořila s více než 100 vedoucími představiteli podniků a slíbila, že upozorní na jejich obavy.

„Existuje mnoho problémů s podnikáním v Číně a exportem do Číny a nekalé obchodní praktiky v Číně poškodily americké pracovníky a společnosti,“ řekl Raimondo.

Vzhledem k tomu, že prezident Si Ťin-pching pravděpodobně navštíví Spojené státy za méně než tři měsíce, „Peking má zájem spolupracovat se Spojenými státy na identifikaci praktických oblastí v ekonomických vztazích,“ řekla Wendy Cutler, viceprezidentka Asijské komunitní politiky. Kde je možná spolupráce.“

Raimondo, který navštíví Peking a Šanghaj, chce také propagovat cestování a turistiku mezi oběma zeměmi.

Čína a Spojené státy se tento měsíc dohodly na zdvojnásobení počtu povolených letů mezi nimi, což je stále zlomek počtu před COVID-19.

Raimondo uvedl, že pokud se Čína v roce 2019 vrátí na úroveň amerického cestovního ruchu, přidá to americké ekonomice 30 miliard dolarů a 50 000 pracovních míst v USA.

Zdroj uvedl, že Raimondo zvažuje návštěvu Šanghajského Disneylandu, společného podniku Walta Disneyho a čínské státní Shendi Group. Reuters.

Další vyvstávající otázkou je, kdy by čínské aerolinky mohly po čtyřleté přestávce obnovit dodávky Boeingu 737 MAX. Raimondo uvedl, že čínská vláda zabránila svým aerolinkám v roce 2021 nakupovat letadla Boeing v hodnotě desítek miliard dolarů.

Boeing říká, že je připraven dodávat letadla čínským aerolinkám, „až přijde čas“.