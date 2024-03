Turecké hlasování: Bitva o vládu Istanbulu se stává klíčem k budoucnosti země

Napsal Cajil Kasaboglu

zdroj obrázku, Nekati Savas/EPA-EFE Komentář k fotce, Do roku 2019 měla Istanbul a Ankaru 25 let na starosti Strana spravedlnosti a rozvoje prezidenta Erdogana.

Miliony Turků hlasují ve volbách naplánovaných na neděli, které mají určit, kdo bude řídit jejich největší město a zda prezident Recep Tayyip Erdogan může převzít kontrolu od opozice.

Istanbul, tureckou ekonomickou a sociální velmoc, získala před pěti lety sjednocená opozice v čele s populárním starostou Ekrem Imamogluem, čímž přerušila prezidentovu dlouhou sérii volebních úspěchů.

Nyní si to chce Erdogan, který se narodil v tomto obrovském městě s 16 miliony obyvatel, vzít zpět a hlasovat na ostří nože.

Ať už se v Istanbulu stane cokoli, je to považováno za zásadní test, zda opozice může představovat vážnou hrozbu pro Erdogana a jeho AKP v příštích prezidentských volbách za čtyři roky.

„Istanbul je jeho domov,“ říká Ihsan Aktaş z katedry komunikace na istanbulské univerzitě Medipol a vedoucí Centra pro politický výzkum Çinar. „Prohrát Istanbul s opozicí v místních volbách v roce 2019 pro něj bylo zničující.“

Vyrůstal v Istanbulu, kde před vstupem do politiky v 70. letech prodával pochutiny ze sezamového chleba zvané simites.

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Recep Tayyip Erdogan začal svou politickou kariéru v Istanbulu jako člen islamistické strany

Vedl mládežnickou pobočku islamistické strany v regionu Beyogluthen a postupně se vypracoval až na starostu, premiéra a nakonec prezidenta Turecka.

Recep Tayyip Erdogan si v loňských prezidentských volbách zajistil třetí mandát, ale v tomto posledním hlasování hlavní opoziční strana, sekularistická Republikánská lidová strana (CHP), doufá, že si udrží velká města, která dramaticky dobyla zpět před pěti lety. . Nejen Istanbul, ale i hlavní město Ankara a turistické město Antalya.

Do roku 2019 vládnoucí Strana spravedlnosti a rozvoje a její islamističtí předchůdci řídili dvě největší města po dobu 25 let.

V Istanbulu opozice dvakrát porazila jeho kandidáta, přičemž AKP tvrdila nesrovnalosti a úředníci nařídili opakování voleb.

Komentář k fotce, Ekrem Imamoglu je považován za největšího Erdoganova konkurenta

„I když opozice v loňských prezidentských volbách prohrála s Erdoganem, stále existuje silná vazba mezi vítězstvím v Istanbulu a vítězstvím v Turecku,“ říká Seda Demiralp, profesorka politologie na městské Isik University.

„Pokud se Imamogluovi podaří udržet Istanbul, opozice bude mít stále velké naděje v příštích prezidentských volbách v roce 2028.“

Ihsan Aktas souhlasí s tím, že kdokoli vyhraje, bude mít obrovský vliv i mimo Istanbul: „Když budete mít podporu Istanbulu, stanete se přímo aktérem v národní politice. A také na globální úrovni.“

Město hostí pětinu turecké populace čítající přibližně 85 milionů lidí a má různorodý elektorát z různých politických, etnických, náboženských a ekonomických prostředí.

Vládněte Istanbulu a budete ovládat velkou část turecké ekonomiky včetně obchodu, turistiky a financí.

Kandidátem vybraným pro kandidaturu za Erdoganovu stranu v Istanbulu je Murat Kurum, 47letý bývalý ministr životního prostředí a urbanizace. Může se ale také odehrát závod mezi Ekrem Imamoglu a Erdoganem.

Imamoglu, 52letý bývalý podnikatel, se prosadil jako starosta málo známé městské čtvrti Beylikdüzü pro střední třídu a je považován za největšího rivala prezidenta Erdogana za poslední desetiletí.

zdroj obrázku, Erdem Sahin/EPA-EFE/REX/Shutterstock Komentář k fotce, Příznivci istanbulského starosty Ekrema Imamoglua se v březnu účastní volebního shromáždění

„V roce 2019 jsme uzavřeli kapitolu a 31. března [the AKP] „Bude to historie,“ řekl fanouškům na shromáždění v Beylikduzu.

Političtí komentátoři říkají, že dosažení dalšího vítězství by posílilo jeho politický vliv a otevřelo by mu cestu k tomu, aby do čtyř let kandidoval na prezidenta.

Starosta Ankary Mansur Yavaş by měl také kandidovat v roce 2028 a jeho cesta k nedělnímu vítězství je považována za bezpečnější.

Ekrem Imamoglu se zatím zaměřuje na svou současnou práci.

„Mám velké sny o Istanbulu a nesním o ničem jiném, než o jejich současném dosažení,“ řekl tureckému deníku Cumhuriyet.

Během pěti let v úřadu se Turecko zmítalo v hospodářské krizi, ačkoli starosta zdůrazňuje rozšíření městského železničního systému, více zelených ploch a velký program výstavby domů.

Pro obyvatele Istanbulu je tu ale ještě jedna velká starost.

Dvojité zemětřesení, které loni zasáhlo jižní Turecko, zabilo více než 53 000 lidí a seismologové varují, že ničivé zemětřesení může zasáhnout Istanbul každou chvíli.

Plány na demolici starých a zchátralých budov a vybudování alternativních budov odolných proti zemětřesení jsou hlavní agendou Strany spravedlnosti a rozvoje.

„Murat Kurum je jméno spojené s rozvojem měst a má symbolický význam,“ říká paní Demiralp, ale i tak „to nemusí stačit k zaručení vítězství.“

zdroj obrázku, EPA-EFE/REX/Shutterstock Komentář k fotce, Prezident Erdogan (vpravo) se připojil ke svému kandidátovi na starostu Istanbulu Muratovi Kurumovi (vlevo) na stranických shromážděních

Prezident Erdogan a vysocí ministři si udělali z znovuzískání Istanbulu osobní cíl a slibovali novou éru od 31. března.

Během shromáždění ve městě slíbil statisícům svých příznivců, že „Istanbul se vrátí svému právoplatnému majiteli“.

Nyní je mu 70 let a dříve řekl, že to budou jeho poslední volby. Prezidentem je již třetí funkční období a po roce 2028 podle ústavy vládnout nemůže.

Zatím ale nevybral žádné nástupce a Ihsan Akstas říká, že určit, kdo by ho mohl nahradit v čele AKP, je velmi obtížné.

„Když se ptáme voličů veřejného mínění, koho by chtěli, aby nahradil Erdogana, nenapadne je nikdo. Pro stranu je to výzva,“ dodal.

zdroj obrázku, Getty Images Komentář k fotce, Istanbul má 16 milionů obyvatel a je zdaleka největším městem Turecka

To je důvod, proč Erdoganovi kritici věří, že znovuzískání Istanbulu by mohlo být využito k upevnění jeho moci na národní i místní úrovni s potenciálními změnami ústavy, které by mu daly další funkční období prezidenta.

Na rozdíl od minulých voleb má Erdogan také výhodu, že opozice už není jednotná a průzkumy veřejného mínění naznačují, že závod v Istanbulu by mohl být těsný.

Ekrem Imamoglu zvítězil v roce 2019 s podporou šestistranné koalice nacionalistů, sekularistů, liberálů, konzervativců, islamistů a hlavně Kurdů. Istanbul má velmi velkou kurdskou populaci.

Tato opozice se ale po loňské prezidentské porážce zhroutila a další opoziční strany, včetně prokurdské DDP, mají v tomto klání vlastní kandidáty.