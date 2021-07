Spy: Je to nový prototyp Toyoty Tacoma 2023 nebo jiná tundra?

Fotografie: Adrian E.

Podívejte se na tyto fotografie, které vypadají jako typický nákladní vůz Toyota Tundra do roku 2022, nebo je to tak? Tyto obrázky k nám přicházejí díky prohlížeči TFLtruck – Adrianovi E. Děkujeme za zaslání těchto obrázků. Kdybych viděl tento prototyp sám, hned bych řekl, že to byl prototyp Tundra 2022, ale když jsem viděl lidi vedle něj, sám jsem se divil. Podívejte se, co na tento prototyp říká Adrian. To bylo zachyceno poblíž Torrance v Kalifornii.

Adrian říká:

“Viděl jsem, jak kompaktní kamion vykládá kamion z uzavřeného přívěsu. Zpočátku to vypadalo jako nákladní vůz střední velikosti, ale pak, když jsem se vrátil zpět a hledal obrázky, vypadal menší než jakýkoli nákladní vůz, který jsem viděl ( Neviděl jsem nový Ford Maverick.) Opravdu doufám, že je to Chevy, prosím, řekněte mi, co si myslíte? “

Velmi podivně Adrian považoval tento prototyp nákladního vozidla buď za nákladní vůz střední velikosti nebo kompaktní velikosti. Toyota Tundra 2022 příští generace je samozřejmě velmi velký a plnohodnotný nákladní vůz. Nebude se zaměňovat s ničím jiným než nákladním vozem plné velikosti.

Světlomety a mřížka vypadají podobně jako jiné prototypy Tundry z počátku roku 2022, které jsme již dříve viděli. Pokud se tento prototyp skutečně zmenší – mohla by být příští generace roku 2023 Tacoma? Myslím, že je to velmi nepravděpodobné, protože se říká, že příští generace Tacomy vyjde zhruba za dva roky. Toto není oficiální prohlášení společnosti Toyota.

Existuje několik zdrojů, které naznačují, že se uvidíme příští generaci Toyota Tundra 2022, Toyota Sequoia 2022+ a Toyota 4Runner 2022+, než uvidíme nadcházející Tacoma. Pokud je to pravda, Toyota by neriskovala, že nyní prototyp Tacoma zpřístupní veřejnosti.

