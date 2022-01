Smlouva seniora Ostrava Steelers QB Brada Jonese

Grafika: Igor Lazarevic Foto: Huddle

The Ostrava Oceláři Z Česká liga amerického fotbalu (CLAF) podepsal s starším přihrávajícím Bradem Jonesem.

Dobře zcestovalý signální volající čelí nové výzvě čeština Republika:

„Z nějakého důvodu jsem se rozhodl hrát za Steelers. Když jsem byl ve Švýcarsku poslední dva roky, cítil jsem potřebu změnit prostředí a myslel jsem si, že Česká republika by byla nejlepší místo pro hraní, kdybych tuto zemi navštívil dříve.

29 let Jones, 6’3, 190 liber, nativní Utica, New York V minulé sezóně strávil quarterback Basilej gladiátoři Uvnitř Švýcarsko. Jones házel na 1905 yardů a zasáhl celkem 20 touchdownů, čímž vedl ligu v touchdown passech. V sezóně před rokem 2019 Jones hrál ve své první sezóně Švýcarsko Quatterback The Vojtěška Lvi.

V sezóně 2018 byl v čele Varšavští žraloci Z Polská liga amerického fotbalu (LFA) Pro posezónu. v PolskoV osmi hrách hodil 2 194 yardů a 25 touchdownů. Vyhrál play-off 33-26 Wisco Rhinos, Hodil na 324 yardů a pět touchdownů.

Jones vyrábí Oceláři Konkurent v čeština Liga:

„Oceláři v posledních letech zaznamenali určitý úspěch ve vítězství v Českém poháru a já chci být součástí skvělé organizace, která se primárně zavázala k návratu do čela ligy.

Před příchodem dovnitř Polsko, Jones Studoval a hrál fotbal v sezóně 2015-16 University of Durham Uvnitř Durham, Anglie. Když jeho výdělek Magisterský titul v oboru vzděláváníHrál obránce a sloužil jako koordinátor útoku při pomoci týmu dostat se na národní úroveň britský Univerzitní semifinále. Před pokračováním v postgraduálním studiu Spojené královstvíHraje Jones St. John Fisher College V (NCAA Div. III) Spojené státy.

