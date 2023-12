Slovensko porazilo Česko 6:2

Vyjádřené vítězství Slovenska v úvodním zápase mistrovství světa juniorů v roce 2024. Takto to však nezačalo. Slovensko začalo první třetinu pomalu, ale díky vedení Filipa Masera začalo druhou třetinu lítat. Těsný gól Borise Zapky na začátku třetí třetiny by dal Čechům šanci na případné vítězství. Slovenský brankář Adam Cajan povolil gól 61 sekund hry. Poté Česko skórovalo jen jednou při podivném odrazu. Cajan by po zbytek hry zavřel dveře, aby zajistil Slovensku první turnajovou výhru.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru NHL Prospects & Draft Substock

Servac Petrovski hrál za Slovensko na elitní úrovni, vstřelil dva góly a tři body a byl vyhlášen mužem zápasu Slovenska. Ve středu to pomohlo zvednout Slovensko k výhře proti Česku. Vítězství Slovenska 6-2 by zlepšilo jejich bilanci výher a proher na 1-0-0-0 na začátku turnaje. Jdou 2-0-0-0 a zítra, ve středu 27. prosince v 6:00 EST, se střetnou se Švýcarskem.

Pomalý start Slovenska v prvním poločase nebyl důvod k obavám

První třetina utkání mezi Českem a Slovenskem byla pro Slováky hrozná. Začali hrát hru mimo postavení ve všech pásmech a obrana se srovnala. Češi skórovali na začátku tohoto zápasu, ale byl by to jen jejich pád. Slovensko zpřísní hru zjednodušením přihrávání puku a spěcháním do útočného pásma. To vše se ukázalo ve prospěch Slovenska, protože kontrolovalo perimetr a nakonec dostávalo více puků do sítě. Šest ze sedmi střel Slovenska přišlo pozdě v posledních 10 minutách první třetiny. Pomalý start Slovenska se ukázal jako brzký nevýznamný hrbol na silnici.

Související: Průvodce mistrovstvím světa juniorů 2024

Nejnovější zprávy a zajímavosti

Bylo snadné zjistit, že se hra v závěru první třetiny změnila, protože Slovensko začalo získávat více střel a účinněji bránit vstupy Česka do zóny. Aby také ne, Gajan čelil čtyřem nebezpečným šancím a každou z nich zastavil v první třetině. Bez slovenského brankáře Gajana by se hrálo úplně jinak.

Meser je pro Slovensko příkladem druhodobé dominance

Maser šel příkladem ve druhé třetině, která dospěla k dominantní hře v podání Slovenska. Nastoupil do druhé třetiny a hrál chytrý hokej, ale také trochu zariskoval, aby rozběhl slovenskou ofenzívu. Fungovalo to Slovensko ovládlo přesilovou hru Brzy vyrovnal penaltu, když Messer nahnal síť. Český obránce Marek Ulscher se snažil přitlačit vzdušnou hůl, ale místo toho vysokou hůl přistřihl Masera. Netrvalo dlouho a Massar postavil spoluhráče Petrovského k přesilovkové brance.

Maserův drajv a přístup ke hře upřednostňoval přihrávku a podařilo se mu získat dvě asistence. Jeho strategie na prvním místě obrany a odhodlání hrát tímto způsobem proti Česku výrazně ovlivnily tempo hry. Tento vliv přesáhl Meser, protože celý slovenský forvard následoval Meserův náskok ve druhé třetině. Dopad byl patrný ve statistikách, Česko bylo vysoce rizikovou šancí na vstřelení branky a za celou třetinu omezilo osm střel na branku.

Mesarovo zaměření na obranu ukázalo nejen jeho talent, ale ovlivnilo i jeho spoluhráče. Za vedením svých spoluhráčů šel především Zabka, který pomohl Slovensku zabít pět penalt a přidal k defenzivě těsný gól. Maserův vliv přesahoval jeho přímé příspěvky, protože zanechal trvalou stopu v celkové hře Slovenska v posledních dvou třetinách hry. To vedlo k tomu, že jeho tým byl soudržnější a silnější v obraně.

Rozhodujícím zlomem byl Jabkův zkrácený gól

Pro Slovensko byl zlomový gól Žabky. Předtím začala Česká republika stavět na přesilovce, když Eduard Sale spěchal za obranu Slovenska. Joseph Camec popadl Saleovu hůl a dal Zabkovi krátkou příležitost k úniku.

Související: Konečný seznam 2024 WJC Group Slovakia

Pravděpodobně jde o hru. Česko se začalo trápit tím, že více střel na branku a úspěšné vstupy do zón. Jakékoli tempo, které Česko vybudovalo, zkazil nedotažený gól. Gól zklamal i českého brankáře Michaela Hrabala, který po gólu Zabky práskl hokejkou do ledu.

Cílem bylo pro Slovensko tolik potřebné posílení sebevědomí, protože se letos snaží dostat do medailové konverzace. Slovensko sfouklo očekávání z vody tím, že odehrálo zápas, od kterého mnozí, včetně WJC, očekávali blízkost. Žabkovy příspěvky slovenskému oddělení penalt byly na letošním turnaji k vidění v plné parádě pro skauty.

Petrovski a Cajan vedli cestu za slovenským vítězstvím

Kotvou v síti byl slovenský brankář Cajan. V letošním turnaji vylepšil svou bilanci výher a proher na 1:0. Ve svém vystoupení proti Česku zaznamenal 0,930 procenta záchrany (SV %) a zastavil 32 ze 34 střel, kterým čelil. Jeho sebevědomí a silná hra mu umožnily přizpůsobit se formaci, kterou tým před ním potřeboval. To se projevilo na vytrvalém vzestupném trendu Slovenska v utkání s Českou republikou.

Adam Cajan, Team Slovakia (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images)

Ve hře Petrovského byl dominantní po celém ledě a v každém pásmu. Vstřelil dva góly a tři body a posloužil jako výrazná hrozba v přesilovkách i penaltách Slovenska. Když se na ledě stalo něco pozoruhodného, ​​byl uprostřed. Jeho všestrannost bude v této hře cenná, protože Slovensko bude ve středu 27. prosince pokračovat ve vítězné sérii proti Švýcarsku.