Čínský ministr obrany Li Čchang-fu varuje před „zahráváním si s ohněm“ na Tchaj-wanu během setkání s Ruskem

Čínský ministr obrany Li Shangfu v úterý varoval před „zahráváním si s ohněm“, pokud jde o Tchaj-wan, v zastřeném úderu na Spojené státy při projevu na bezpečnostní konferenci v Rusku.

Ve svém projevu na Moskevské mezinárodní bezpečnostní konferenci Li řekl, že pokusy „využít Tchaj-wan k zadržování Číny“ určitě skončí neúspěchem, podle státní tiskové agentury Xinhua.

Liovy komentáře odrážely předchozí prohlášení čínských představitelů, ale místo jeho projevu bylo důležité a symbolické vzhledem k pokračující invazi Moskvy na Ukrajinu.

Čínská vládnoucí komunistická strana požaduje demokratickou samosprávu na Tchaj-wanu a slíbila, že jej převezme, v případě potřeby i silou. Opakovaná kritika interakcí USA s ostrovem, s nímž Washington nemá žádné formální diplomatické vztahy, včetně prodeje amerických zbraní Tchaj-peji.

Lee, který byl v roce 2018 sankcionován Spojenými státy za nákup ruských zbraní, se připojil k Moskevské bezpečnostní konferenci, když zahájil šestidenní cestu do Ruska a jeho blízkého spojence Běloruska.

Ruská státní média již dříve uvedla s odvoláním na ruské ministerstvo obrany, které každoroční akci pořádá, že se fóra zúčastní vysocí představitelé obrany z více než 20 „spřátelených zemí“, včetně Běloruska, Íránu a Myanmaru. Státní média uvedla, že nebyla pozvána žádná západní země.

Je to pro Leeho druhá návštěva Ruska od jeho nástupu do funkce ministra obrany na začátku tohoto roku. K tomu dochází v době, kdy Peking pokračuje v posilování svých bezpečnostních vazeb s Moskvou, a to i přes pokračující útok na Ukrajinu, který způsobil humanitární katastrofu s globálními dopady.

Ruský prezident Vladimir Putin v předem nahraném poselství na stejné moskevské konferenci obvinil Spojené státy, že přidávají „palivo do ohně“ globálních konfliktů, a to i prostřednictvím podpory Ukrajině.

Čína použila stejnou rétoriku ve svých oficiálních komentářích ke konfliktu, i když zdůraznila, že zůstává neutrální stranou a zastáncem míru.

Li v úterý také řekl publiku, že čínská armáda je „důslednou silou při udržování světového míru“ a že čínský vůdce Si Ťin-pching má za cíl stabilizovat globální bezpečnost ve „světě chaosu“.

„Jsme ochotni spolupracovat s ostatními armádami na posílení vzájemné důvěry ve vojenské bezpečnostní strategie a praktickou spolupráci v různých specializovaných oblastech,“ dodal Li podle agentury Xinhua.

Ruská státní média také citovala Li, který prohlásil, že vojenské vztahy mezi Čínou a Ruskem nejsou zaměřeny na žádnou třetí stranu – což čínští představitelé učinili v minulosti. Zpráva Xinhua toto prohlášení neobsahovala.

Sinchua uvedla, že Li se setkal se svým ruským protějškem Sergejem Šojgu, aby projednali spolupráci mezi armádami obou zemí. Čína a Rusko pravidelně provádějí společná cvičení – včetně společné námořní hlídky u pobřeží Aljašky v posledních týdnech.

Čínský ministr obrany také na okraj konference uspořádal bilaterální jednání s Íránem, Saúdskou Arábií, Kazachstánem, Vietnamem a ministerstvy obrany a vojenskými vůdci v dalších zemích.

Leeovy komentáře k Tchaj-wanu následují po odporu z Pekingu, protože tchajwanský viceprezident William Lai, přední kandidát v nadcházejícím prezidentském klání ostrova, se zastavil ve Spojených státech při cestě na oficiální návštěvu Paraguaye.

Čínské ministerstvo zahraničí v neděli toto zastavení odsoudilo a označilo Laie za „potížistu skrz naskrz“.

Spojené státy udržují neformální vztahy s Tchaj-pej po navázání formálních diplomatických vztahů s Pekingem v roce 1979, ale jsou ze zákona povinny poskytnout demokratickému ostrovu prostředky k jeho obraně.

Během projevu v New Yorku Lai prohlásil, že Tchaj-wan „nikdy neustoupí“ před hrozbami z Číny.

Řekl: „Bez ohledu na to, jak velká je autoritářská hrozba pro Tchaj-wan, nebudeme se bát a nebudeme se bát vůbec a budeme prosazovat hodnoty demokracie a svobody.“

Čína v posledních letech zesílila své vojenské zastrašování ostrova, včetně setkání mezi tchajwanskými vůdci a americkými zákonodárci.

Putinova invaze na Ukrajinu také přitáhla větší pozornost k Tchaj-wanu jako potenciálnímu bezpečnostnímu bodu v Asii.

Navzdory velkým rozdílům s geopolitickými podmínkami Ruska a Ukrajiny optika zdánlivě mocnějšího agresora zahajujícího útok motivovaný vizí sjednocení zvýšila zaměření na čínské záměry vůči Tchaj-wanu.

Někteří analytici poukázali na to, že Čína sleduje reakci Západu na ruskou agresi na Ukrajině s cílem porozumět možným reakcím na případné budoucí kroky proti Tchaj-wanu.