Billie Jean King Cup: Katie Poulter doufá, že Velká Británie může přinést do turnaje „kouzlo Emmy Raducanové“ | tenisové novinky

Katie Poulter doufá, že Velká Británie může tento týden přinést do finále Billie Jean King King Cupu v Glasgow nějaké „kouzlo Emmy Raducanové“.

Británie se střetne s Kazachstánem, kde se utká s wimbledonskou šampionkou Elenou Rybakinou, a Španělkou Paulou Padusou v domácích i venkovních zápasech na Emirates Stadium v ​​Glasgow, kde k postupu do semifinále potřebují vyhrát skupinu.

Británie si své místo jako divoká karta vysloužila díky pořádání akce poté, co v dubnu v Praze prohrála těsný kvalifikační zápas proti České republice.

Díky této remíze si Radocano odbyl svůj britský debut a absence 19letého hráče je nepochybně ranou na kurtu i na profilu turnaje.

Bývalá šampionka US Open se včas nezotavila ze zranění zápěstí a nechala 95. nasazenou Harriet Dart, aby vedla tým proti některým z nejlepších hráček světa.

„Je obrovským přínosem pro náš tým a my jí samozřejmě přejeme všechno nejlepší,“ řekl Poulter. „Zdraví je prioritou a doufám, že se zlepší. Ale je čas, aby se dívky ozvaly a já vím, že ano. I mějte velkou důvěru v každého z nich.“

„S davem za námi nikdy nevíte, co se může stát. Milujeme smolařku. Doufejme, že do Billie Jean King Cupu vneseme trochu magie Emmy Radocano. Nemáme žádný tlak, nemáme absolutně co ztratit.“ .“

V této sezóně zaznamenala Raducanu odvrácenou stranu své rakety ke slávě, ale její ohromující vítězství v New Yorku v roce 2021 dalo naději jejím krajanům na dně pyramidy.

Poulterová se počítá mezi jejich čísla a říká: „Myslím, že to všechno změnilo. Myslím, že to každému umožnilo trochu nahlédnout, co by to vyžadovalo a také co by se mohlo stát. Myslím, že každý v budově trochu proplouvá tímto humbukem. doufají, že jsou tím, kým jsou.“ „.

Každý zápas se skládá ze dvou zápasů dvouhry a čtyřhry a největší nadějí Británie může být Poulter, který se může pochlubit sedmi výhrami a pouze jednou porážkou z osmi zápasů dvouhry v soutěži dříve známé jako FA Cup.

„Myslím, že to pro mě vychází nejlépe,“ řekl 26letý hráč. „Je to něco, co nemůžeš opakovat, je to větší než ty.“

„Jsem tak hrdý na to, že nosím vlajku, mám pár takových ve Velké Británii, už jsem zažil, jaké by to bylo, a jsem si jistý, že v Glasgow to bude víc než to. Hraju za tyhle momenty a budu si to užívat.“

Poulterová je na 130. místě, ale zejména na velké scéně prokázala, že její silná hra a bojovnost ji mohou dohnat k vítězství nad vyššími hráči.

Na trávě letos v létě nasbírala šest vítězství nad 100 nejlepšími, včetně dvakrát vítězství nad vicemistryní z Wimbledonu 2021 Karolínou Plíškovou.

„Vždy si musíte pamatovat, že každý hráč je člověk,“ řekl Poulter. „Ten den prostě musíte být lepší než člověk na druhé straně mřížky.“

„Dostal jsem žebříček se špetkou soli. Hrál jsem opravdu dobrý tenis, možná nad mým žebříčkem, pod žebříčkem, a to mi dává naději, když vím, že tam můžu hrát a hrát s některými z nejlepších hráčů na světě a máte šance.“