Trhy střední a východní Evropy – Koruna dosáhla 12týdenního minima, když se změnila nabídka na zvýšení úrokových sazeb

Jason Hovett a Paul Florkiewicz BUDAPEŠŤ (Reuters) – Česká koruna ve středu dosáhla 12týdenního minima a poslala středoevropské měny dolů, protože jednota během minulého týdne prodloužila svůj propad v důsledku mizejících vyhlídek na zvýšení sazeb. Zaměření se přesouvá na možné uvolnění politiky v letošním roce. Koruna se dále posunula z 15letého maxima na konci dubna a v 08:24 GMT klesla o 0,24 % na 23,86 za euro, čímž snížila své roční zisky na 1,25 %, protože se zdálo, že vysoké výnosy od začátku roku 2023 docházejí. páry. Guvernér České centrální banky Jan Kubitschek v pondělí agentuře Reuters řekl, že banka nemusí dále zvyšovat úrokové sazby s očekáváním zmírnění inflace, podpořené nižším růstem mezd, nižšími výdaji domácností a programem finančních úspor. Trhy oceňují snížení 7% repo sazby České národní banky do konce roku 2023 až o 75 bazických bodů, přičemž nedávný příval příznivých dat tlumí šance na opětovné zvýšení sazeb tento měsíc po tečkovaném hlasování. Květnové sazby. „Minulý týden se obchodovalo několik regionálních měnových párů, které nás dostaly o něco výše (v kurzu EUR/CZK) a poté prorazilo 23,800, kde jsme se několikrát drželi, a myslím, že někteří účastníci trhu se na to připravují. České úrokové sazby (koncem tohoto roku). „Myslím, že by mohlo dojít k mírné změně ve vyprávění o pouhém nákupu (koruny) a otěhotnění.“ Některé centrální evropské centrální banky se v roce 2021 honí po globální vlně zpřísňování měnové politiky, aby zastavily zvýšení cen jednou za generaci, a přesouvají své zaměření na zmírnění některých zpřísnění, které zvýšilo výpůjční náklady na maxima za několik desetiletí. . Maďarská centrální banka pravděpodobně na svém měsíčním zasedání příští úterý sníží svou hlavní jednodenní depozitní sazbu o dalších 100 bazických bodů, zatímco polská centrální banka také naznačila, že může snížit výpůjční náklady, pokud bude inflace nadále klesat. Polský zlotý v dopoledním obchodě vzrostl vůči euru o 0,15 % na 4,4755, i když ekonomové říkají, že pravděpodobně zůstane na cestě uvolňování po silných ziscích v posledních měsících, kdy středoevropská jednota za rok vzrostla o 5 %. „V současné době je polská měna vystavena zvýšené volatilitě, často se pohybuje proti rytmu trhů v této části Evropy nebo její historické vazbě na euro/dolar,“ uvedli ekonomové z Millennium Bank. „Podle našeho názoru bylo tempo zhodnocování zlotého v uplynulém měsíci na obdržené informace příliš silné, ale rozsah pohybu páru EUR/PLN směrem dolů byl zesílen mimo jiné kvůli technickým faktorům, tzn. prolomení po sobě jdoucích úrovní odporu.“ CEE SNAPSHO NA TRZÍCH T 1024 CET MĚNY POSLEDNÍ DENNÍ ZMĚNA NÁHLED UZAVŘENÍ NABÍDKY ZMĚNA V ROCE 2023 EURCZK ČESKÝ EURHUF MAĎARSKO 0 0 EURPLN POLSKÝ EURRON RUMUNSKY EURRSD POZN. LY ZMĚNA v roce 2023 .PX Praha 1321,86 1316,98 + 0,37 % + 10,00 00 % BUX Budapešť 49975,2 49866,7 +0,22 % +14,12 9 6 % WIG20 Varšava <.WIG20 2057.75 2024.98 + 1.62٪ +14.83>% BETI Buchares 12055,8 12006,2 +0,41 % +3,36 % t 0 4 Denní změna proti ČR Bund CZ2YT = 2 roky s CZ5YT = 5 let s CZ10YT s Polsko PL2YT = 2 roky s PL5YT = 5 let s PL5YT = 5 let s PL6 x12 3M interba nk Česko Maďarsko Polsko Poznámka: Zeptejte se na ceny FRA ****************************************** *** ****** ******************* (Zpráva Bowieho Florkiewicze a Jasona Hoveta; scénář Gergely Zakax; střih Sherry Jacob-Phillips)