Sukhwinder Singh Sukhu: Vzestup od skromných začátků k premiérovi: The Tribune India

Pratibha Chauhan

Shimla, 10. prosince

Vzestup Sukhwindera Singha Sokho ze skromných poměrů na pozici hlavního ministra je příběh, který může každého inspirovat k velkým politickým snům, zejména ve straně, jako je Kongres, kde vstal z úřadu bez politického dědictví.

Sukhu, narozený 27. března 1964, je čtyřnásobným zákonodárcem z Nadaunu v okrese Hamirpur, ale překvapivě za téměř tři desetiletí svého působení nebyl ministrem, hlavním parlamentním tajemníkem (CPS) ani předsedou představenstva či společnosti. politická kariéra.

Jeho prvním krokem do politiky bylo, když se v roce 1981 stal třídním zástupcem třídy XI na Government College, Shimla. Od té doby v organizaci kongresu stoupal pouze v různých fázích, ať už to byl NSUI, Kongres mládeže a Státní kongres.

Do zastupitelstva byl poprvé zvolen v roce 2003. Další tři volby vyhrál v letech 2007 a 2017 a nyní na čtvrté volební období, aby byl přímo povýšen do nejvyšší funkce.

V letech 2007 až 2012 také zůstal předsedou Kongresové zákonodárné strany. Do pozice CM se dostal tím, že prošel téměř každou fází, protože byl poprvé zvolen jako Shimla Municipal Corporation (SMC) dvakrát od roku 1992 do roku 1997 a znovu od 1997 až 2002, než byl zvolen do Vidhan Sabha.

Je to muž, který se do pozice CM dostal ze skromných začátků u svého otce ve vládních službách. Známý jako věrný spojenec Kongresu a šestinásobný CM Virbhadra Singh, je to možná to, co mu pomohlo vytvořit si mezeru pro sebe jako výmluvného muže, který se dokonce odvážil převzít moc tak vysokého vůdce, jakým byl Virbhadra.

Kvůli tomuto muži čelil Sukhu odporu Pratibha Singha, hlavy Státní rady a Virbhadrovy manželky. Nejvíce v jeho prospěch byla podpora většiny MLA mezi 40, kteří vyhráli vstupenku do kongresu.

Jako organizátor a outsourcing působil jako státní předseda všech tří křídel Kongresu – Národního svazu studentů Indie (NSUI), Kongresu mládeže a poté Kongresového výboru Himáčalpradéše (HPCC). Snad žádný jiný vůdce v Kongresu si nemůže nárokovat Vita.

V politice se pohybuje již od studií na vysoké škole a univerzitě, kdy absolvoval magisterské studium práva na univerzitě Himachal Pradesh. Zůstal státním prezidentem Kongresu mládeže po dobu 10 let a předsedou Sněmovny reprezentantů po dobu šesti let.

Jeho žena Kamlesh je v domácnosti a její otec je v armádě. Má dvě dcery, které studují v Dillí. Sukhu se ve svých studentských dnech trápil, protože dokonce pracoval jako agent v novinách, aby si jako vysokoškolský student přivydělával.

Osobní profil

Chlapec: 27. března 1964

Prezident NSUI: 1989-95

Prezidentská konference mládeže: 1998-2008

Generální tajemník Státní konference mládeže: 1998-2008

Generální tajemník, HPCC: 2008-12

Předseda státního kongresu: ledna 2013 do ledna 2019

Člen rady Shimla MC: 1992-97, 1997-2002

MLA: 2003, 2007, 2017 a 2022

