Tlačítko „Make Coffee Now“ pana Coffee je únikem z ospalosti

Ve věku esteticky příjemných ranních rutin se může levný elektrický kávovar cítit trochu zastaralý – něco, co lze v kanceláři používat neochotně, spíše než gadget, který přináší radost do vaší kuchyně. A zatímco miluji Luxusní kávové nástroje Což vyžaduje vícekrokový manuální rituál, je tu jedna věc, ke které se musím obrátit Standardní kávovar Každé ráno: jednoduché tlačítko „vypij hned“, které okamžitě zahájí proces dostat kofein do mého těla.

Ovládání jedním tlačítkem znamená, že se nemusím orientovat ve složitých stupních nebo proporcích fermentace, když jsem ještě v polospánku. Jen zmáčknu, rozsvítí se, stroj ožije, ohřeje vodu a protlačí ji trubičkou do mleté ​​kávy, kterou jsem do ní přidal. Jediné rozhodnutí, které musím udělat, je, kolik kávy budu během dne potřebovat.

Jeho ovládání je přitom jednoduché jako soubor korigovatPan Coffey potřebuje udělat o něco víc, než se objevit v kapsli a stisknout to tlačítko. Přinejmenším budete muset vyndat papírový filtr, dát si kávu a naplnit nádrž, než v určitém okamžiku zmáčknete nálev. (I když by se to dalo udělat i předchozí noc.) Panova jednoduchost vám to dovolí Káva komplikuje proces s ručně mletou kávou, opakovaně použitelnými filtry a dalšími, pokud se rozhodnete, ale ne. Zeptat se Rituál, který přichází s více Moka hrnci, Aeropressy a Chemexs přátelskými k Instagramu.

I když existuje spousta jiných kávovarů s luxusnějšími funkcemi, které se navíc ovládají jedním tlačítkem, je těžké si představit lepší verzi tohoto, než je ten od Mr. Coffee. Je dostatečně velký, abyste nemuseli být tak brzy ráno nenápadní. Vypadá také úžasně, i když většinou díky hlasitému „cvakání“, které zařízení vydává, když se začne zahřívat. Ale protože se zapne, jakmile stisknete tlačítko, můj mozek interpretuje kliknutí elektroniky jako kliknutí na tlačítko (něco jako způsob, jakým to dělají novější AirPods Přehrajte zvuk při každém stisknutí stopky).

Vzhledem k tomu, jak kvalitní je tlačítko, může být překvapením, že tomu tak je ne Mluvíme o drahém kávovaru. Můj Mr. Káva, model s pěti šálky, je jednou z nejlevnějších nabídek značky. (Poznámka: „Šálek“ pana Coffee není stejný jako americký objemový standard měření – znamená to pět uncí, což znamená, že můj přístroj dokáže uvařit dva šálky kávy.) Moje historie nejvyšších objednávek mi říká, že jsem to koupil za zhruba 25 $ minulý rok, krátce poté, co jsem začal hrana A uvědomil jsem si, že moje ráno bylo příliš hektické na to, abych provedl rituál Chemex. Nějak to má tato konvice na kávu Od té doby je o 4 dolary levnější.

Zatímco existují jiné kávovary s tlačítky, která vypadají identicky, při přechodu na dražší modely se začne dít legrační věc: riskujete, že tlačítka skutečně pokazíte. já jsem Byly vidět kávovary Tam, kde je tlačítko vaření malé a je součástí přeplněného panelu. Některé, děsivě, dokonce citlivé na dotek tlačítka.

Nikoho bych neodsuzoval za to, že si na ozdobu paluby vybral lepší model, ale ten není můj. Líbí se mi, že můžu zapnout stroj, který mi dodává kofein, zatímco moje mozková kapacita je 2%. Doufám, že tlačítko Drink Now přežije ještě mnoho let ospalých úderů – stejně jako tlačítko „Odložit Než se dostanu k panu Coffeymu, můžu, ale nemusím narazit několikrát.