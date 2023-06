Dokážete najít písmeno „G“ napsané správně? Většina lidí nemůže

V našich životech používáme písmena každý den, ale zdá se, že existuje jedno malé písmeno, které nepoznáváme.

Psychologové z Johns Hopkins University zjistili, že většina lidí si neuvědomuje, že existují dva typy malých písmen g.

Jedním z nich je otevřený ocas „g“, který si většina z nás napsala ručně a jeho obrázek je srovnatelný s „kroužkem, na kterém visí háček“.

Pak je tu prstenec „g“, který se objevuje v tisku jako knihy a noviny, stejně jako v patkových fontech, jako je Times New Roman a Calibri – všichni jsme tento typ písmen viděli milionkrát, ale když si to pamatujeme, zdá se to jako úplně jiná výzva.

Ve studii, kterou jsem publikoval, bylo 38 dobrovolníků Journal of Experimental Psychology: Human cognition and performance Byli požádáni, aby napsali seznam dopisů, o kterých si mysleli, že mají dvě různé podoby.

V prvním experimentu si „většina účastníků nedokázala vzpomenout na existenci cyklického řešení g“ Zatímco mohou jen dva lidéPsaní looptail g úhledně.

„Nevědí, jak ta zpráva vypadá, i když ji mohou číst,“ říká spoluautorka Gali Ellenblum. Řekl.

Další účastníci byli požádáni, aby v textu hledali příklady smyčkového ocasu g, a poté byli požádáni, aby tento vzor písmena reprodukovali, a nakonec to dokázal pouze jeden člověk, zatímco polovina skupiny napsala otevřený ocas g.

Otázka s výběrem odpovědí, která byla účastníkům položena YouTube/John Hopkins University

Nakonec byli účastníci studie požádáni, aby vybrali písmeno g v testu s výběrem ze čtyř písmen, ve kterém to sedm z 25 zvládlo správně.

Jak můžeme znát písmeno, ale nepoznáme ho?

Podle Michaela McCloskeyho, hlavního autora článku, to může mít něco společného s tím, že jsme se nikdy nenaučili psát tento druh „g“.

„Myslíme si, že se zde může stát, že se tvary většiny písmen učíme částečně proto, že je musíme psát ve škole.“ Looptail g je „něco, co jsme se nikdy nenaučili psát, takže se možná nenaučíme ani jeho tvar,“ řekl.

„Celkově naše zjištění vyvolávají otázky ohledně podmínek, za kterých intenzivní expozice vede a nevede k podrobným, přesným a dostupným znalostem.“

Ve videu zobrazeném na kanálu YouTube Johna Hopkina se na obrazovce objevují čtyři různé skupiny seřazené od jedné do čtyř, když žádám diváky, aby uhodli, jaké je správné řešení „g“.

(*spoiler vpřed*)

Správná odpověď je číslo 3.

Mezitím tato studie také vedla k výzkumu, který zpochybnil dopad menšího psaní a používání více zařízení na naše schopnosti čtení.

„A co děti, které se teprve učí číst? Mají s touto formou g trochu větší potíže, protože nebyly nuceny jí věnovat pozornost a psát ji?“ řekl McCloskey.

„To je něco, co ve skutečnosti nevíme. Naše zjištění nám dávají zajímavý způsob, jak se podívat na otázky týkající se relevance psaní pro čtení…“

Podělte se o svůj názor v našich demokratických zprávách.