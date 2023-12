Dánsko a Albánie se kvalifikují na Euro 2024. Itálie dosáhla klíčového vítězství a připravila zápas proti Ukrajině | Národní sporty

Ženeva (AFP) – Dánsko a Albánie se v pátek kvalifikovaly na mistrovství Evropy, přičemž obhájce titulu Itálie dosáhl rozhodujícího vítězství před zápasem s Ukrajinou.

Itálie porazila Severní Makedonii 5:2 Oba, aby pomstili své vyřazení z kvalifikace mistrovství světa 2022 a zajistili si, že jim k zaručení místa na mistrovství Evropy 2024 v Německu stačí v pondělí remíza s Ukrajinou. Ve hře je druhé místo za vedoucím skupiny Anglie, která v pátek porazila Maltu 2:0.

Robert Lewandowski a Polsko musí vstoupit do kvalifikačních kol v březnu po remíze 1:1 doma s Českem, čímž skončila jejich šance kvalifikovat se přímo s Albánií, která vedla skupinu.

Albánie začala zápas dříve a potřebovala pouze jeden bod v Moldavsku, aby si zajistila místo na Euro 2024, a stačila remízou 1:1.

Dánsko si zajistilo první místo ve skupině H, když porazilo nejbližšího rivala Slovinsko 2:1 díky trefě záložníka Thomase Delaneyho v 54. minutě.

To vedlo v pondělí k dalšímu zásadnímu finále: Slovinsko hostí Kazachstán a k návratu na evropský šampionát poprvé od roku 2000 mu stačí remíza. Kazachstán, který porazil San Marino 3:1, se nikdy nekvalifikoval na velký turnaj.

Anglie si zajistila své místo minulý měsíc a výhra 2:0 nad Maltou ve Wembley byla rutinou, protože Harry Kane vstřelil svůj 25. gól v plodné sezóně za Anglii a Bayern Mnichov.

Jediným překvapivým momentem dramatu bylo, že Kane dostal žlutou kartu poté, co byl shledán sražením v pokutovém území.

Anglie je na dobré cestě stát se mezi lídry skupiny s nejlepšími výsledky, které budou v top nasazeném potu, když se 2. prosince v Hamburku uskuteční losování o Euro 2024.

Včetně Dánska a Albánie se na turnaj s 24 týmy nyní kvalifikovalo 13 zemí a do úterního ukončení kvalifikačních skupin bude následovat dalších osm.

Poslední tři místa v kvalifikacích 12 týmů naplánovaných na 21. až 26. března určí týmy, které neskončí na prvních dvou místech v kvalifikační skupině.

Itálie se vzpamatovala

Itálie má v poslední době špatné vzpomínky, když se na své domácí půdě střetla se Severní Makedonií. V březnu loňského roku Itálie prohrála 1:0 gólem v přestávce v Palermu Vypadl z kvalifikace mistrovství světa 2022.

V pátek došlo k vykoupení na Stadio Olimpico v Římě. I když se tříbrankový náskok Itálie v prvním poločase snížil na 3:2 v závěrečných minutách, Itálie se znovu zvedla a nezaváhala.

Trenér Itálie Luciano Spalletti řekl: „Tým se mi ve druhém poločase líbil. „Tyto zápasy odhalují úroveň charakteru a tito hráči ji mají. Poté, co bylo skóre 3:2, čekal jsem, že budou trpět a ustoupí. Místo toho reagovali velmi dobře a snažili se více útočit.“

Brazilský vliv

Brazilský trenér Silvinho míří na mistrovství Evropy 2024 s albánským národním týmem.

Bývalý levý obránce Arsenalu a Barcelony byl jmenován loni v lednu a vedl Albánii v sedmizápasové sérii bez porážky poté, co začal kvalifikaci prohrou 1:0 s Polskem loni v březnu.

Sylvinho dosáhl úspěchu poté, co strávil méně než rok ve svých předchozích trenérských funkcích pro Lyon a Corinthians.

Albánii stačil jediný bod z posledních dvou zápasů v páté skupině, když porazila Polsko a Česko, nejvýše postavené týmy, a získala ho hned na první páteční pokus. Ostřílený útočník Sokol Sikalesi dostal Albánii do vedení ve 25. minutě z pokutového kopu, než Moldavsko v 87. minutě vyrovnalo.

„Po závěrečném hvizdu, ale po devíti měsících každodenní práce, je to sen, je to sen. Ve skutečnosti si to musím užít,“ řekl Sylvinho albánským médiím. Proto jsem tak šťastný, jako vy všichni.“

Tisíce albánských fanoušků se sešly na hlavních tiranských náměstích Skanderbeg a Matky Terezy, aby oslavily výsledek máváním státních vlajek a odpalováním ohňostrojů. Auta projížděla centrem města, troubila a hrála hlasitou vlasteneckou hudbu.

Po remíze 1:1 v Polsku má Albánie náskok dvou bodů před Českem a tříbodový před Polskem, které ukončilo svůj program. Moldavsko zaostává o čtyři body, ale stále je schopné skončit na druhém místě a kvalifikovat se.

Albánie bude v pondělí ve finálovém kole hostit Faerské ostrovy, kdy Česko bude hostit Moldavsko.

Fotka z playoff

Vstup do třístupňové kvalifikace je určen pořadím skupin Ligy národů hraných loni před mistrovstvím světa v Kataru.

Čtyřčlenná skupina nejvyšší úrovně bude zahrnovat Polsko a Chorvatsko nebo Wales. Stejně tak Itálie, pokud v pondělí prohraje s Ukrajinou.

Druhá skupina bude pravděpodobně zahrnovat Izrael a určitě Bosnu a Hercegovinu a Finsko, které v pátek porazily Severní Irsko 4:0. Je možné, že do této věci spadne i Ukrajina.

Gruzie a Řecko, vítězové dvou skupin Ligy národů UEFA, si zajistily postup do kvalifikace v kategorii třetí ligy. Lucembursko se k nim pravděpodobně přidá.

K této zprávě přispěl korespondent agentury Associated Press Lazar Semini v Tiraně.

AP Football: https://apnews.com/hub/soccer