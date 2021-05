FRL „nemá problém“ s Quest Store na jiných HMD

Viceprezident Andrew ‘Boz’ Bosworth ze společnosti Facebook Reality Labs není proti myšlence přinést obchod Oculus Quest do jiných sluchátek.

Bosworth toho na svém nedávném zasedání AMA řekl hodně Na Instagramu. Na otázku, zda by Quest Store mohl přijít k jiným zařízením, odpověděl: “Nemám zásadní problém s touto myšlenkou. Myslím, že bychom jistě chtěli mít pro naše vývojáře více prodejen, aby vydělali peníze obsah. V tuto chvíli žádné nejsou. Sluchátka to opravdu musela udělat. Myslím, že to nebyla volba jen z tohoto důvodu. “

Quest je v současnosti jistě jediným velkým nezávislým telefonem dostupným pro spotřebitele v USA a Evropě, ačkoli v Číně existují alternativy. Pravděpodobně každé takové sluchátko poskytne svůj vlastní obchod, ale tím, že nabídne obchod Quest, může také nabízet exkluzivní Facebook jako Robo Recall: Unplugged.

Je však nepravděpodobné, že by se to brzy stalo – není jasné, jaké samostatné alternativy k Quest se nyní rýsují, kromě pověstí o Náhlavní souprava Apple VR. Je nepravděpodobné, že by toto zařízení fungovalo cokoli jiného než operační systém Apple. Připravovaná náhlavní souprava PS5 VR bude určitě omezena na ekosystém konzoly. Mohl by se minulý týden povídat o Živé ostření 3 Možná Facebook poskytuje port pro rozšíření Quest Store na další zařízení?

Chcete vidět Oculus Quest na jiných samostatných sluchátkách? Dejte nám vědět v komentářích níže!