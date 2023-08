Královský český balet se vrací se Šípkovou Růženkou.

V návaznosti na představení Labutího jezera z roku 2022 představí Královský český balet v září až listopadu 2023 své klasické mistrovské dílo „Šípková Růženka“.

„Šípková Růženka“ sleduje příběh princezny Aurory. Když král nevyvolá zlého anděla Carabosse, aby vyhovoval jménu princezny, sešle na princeznu kouzlo, které znamená, že zemře, pokud bude od 16 let píchnuta jehlou. Král se snaží chránit svou dceru uvalením zákazu. Všechny jehly v království, nicméně princezna Aurora se omylem píchne do prstu v den svých 16. narozenin. O 100 let později narazí pohledný princ na spící krásku, princeznu Auroru, kde se probudí ze spánku a čarodějnice je poražena.

V roce 2022 byla představení „Labutí jezero“ Královského českého baletu oceněna divadelním publikem i kritikou – mezinárodními sólistkami „Sleeping Beauty“ Kristinou Terentiev a Natalií Kusch (dříve z Australian Ballet a Queen Australian Ballet and Queen). YEVHENIY SVYETLITSA a NIKOLAY NAZARKEVICH hrají hlavní mužské role Prince.

Královský český balet

Sobota 30. září 2023 – Frankston Arts Center VIC – Rezervace: (03) 9784 1060

Původně publikováno v Mornington News dne 29. srpna 2023