Eastbourne (Spojené království) (AFP) – Petra Kvitová porazila Jelenu Ostapenkovou 6:3, 6:2 v sobotním titulu ve dvouhře v Eastbourne ve Wimbledonu.

Quito trvalo pouhých 77 minut, než skončilo bývalou šampionku French Open Ostapenkovou, když Čech vytvořil dominantní tenis na býčích kurtech a vyhrál dva tituly ve Wimbledonu.

Dvaatřicetiletá hráčka, která ve finále v Eastbourne v roce 2011 prohrála s Marion Bartoliovou, rázně ukončila vládu ženské šampionky Ostapenkové v Devonshire Parku, když svým neuvěřitelným podáním a divokým forhendem rozdrtila Lotyšku.

„Už jsem prohrála ve finále, takže mám štěstí. Hrát na trávě je pro mě hodně speciální, zvlášť když tady šlapete na tak krásné hřiště,“ řekla Quidová.

„Je to tak zábavné hrát znovu před lidmi; je to velmi těžké období v epidemiích, je to skvělý pocit.“

29. titul ve dvouhře Kvitové v kariéře výrazně zvýší sebevědomí před střetnutím v prvním kole Wimbledonu s Italkou Jasmine Boyoliniovou.

Bývalá světová dvojka Quito vyhrál svůj první ze dvou grandslamových titulů ve Wimbledonu v roce 2011 a vyhrál tam znovu o tři roky později.

Češi se konečně dostali do grandslamového finále Australian Open 2019.

Poslední hráčkou, která vyhrála Eastbourne a vyhrála Wimbledon téhož roku, byla zesnulá česká hráčka Jana Novotná, která zemřela v roce 1998.

Na otázku o svém příteli, který zemřel v roce 2017 ve věku 49 let, Kvitová odpověděla: „Samozřejmě je vždy příjemné myslet na Janu.

„Odehrál mnoho skvělých zápasů nejen tady, ale i ve Wimbledonu.

„Jsem rád, že jsme tady mohli odehrát nejlepší akci. Je to nejlepší produkt pro Wimbledon.“

Ostapenková, která by měla v sobotu hrát finále ženské čtyřhry s ukrajinskou partnerkou Lyudmilou Kitchenok, byla potěšena celkovým výkonem na jižním pobřeží, přestože jednostranně neuspěla.

„Hrála dobře, takže gratuluji. Pro mě to samozřejmě nebyl výsledek, který jsem chtěla, ale obecně bych měla být tento týden pozitivní, protože si myslím, že jsem hrála skvělý tenis, i když ne dnes. Můj způsob,“ řekla Ostapenková.

