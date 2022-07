Zdá se, že video ukazuje ruského vojáka, jak kritizuje ukrajinského zajatce | Ukrajina

Objevilo se děsivé video, které ukazuje, jak se zdá, že ruský voják kritizuje ukrajinského zajatce, který byl podle jiných zpráv později zabit.

Záběry, které přezkoumal Guardian, byly původně zveřejněny na proruských telegramových kanálech.

Ruský voják ve výrazném černém baretu se širokou krempou je zobrazen, jak se blíží k další postavě se svázanýma rukama, ležící tváří dolů s kalhotami vzadu přestřiženými. Vězeň má na sobě modré a žluté nášivky, což naznačuje, že je Ukrajinec.

Zajatý voják v modrých chirurgických rukavicích popadne nůž se zelenou rukojetí a natáhne ruku dolů, aby zmrzačil vězně, zatímco ostatní vojáci vězně zneužívali.

Zatímco o zdroji a datu záběrů – a kde – se ví jen málo, existují obvinění, že ruský voják byl dříve vyfotografován poblíž chemických závodů Azot v Severodoněcku na východě země. Ukrajina A že sloužil v čečenské formaci známé jako brigáda Akhat.

Zatímco The Guardian nebyl schopen nezávisle ověřit pravost záběrů, byly široce sdíleny na stránkách proruských médií i na ukrajinských sociálních sítích, přičemž někteří ruští uživatelé zveřejňovali obrázky zesměšňující znetvořeného vojáka.

Mezi těmi, kdo video komentovali, byli ukrajinští a západní analytici, kteří vyjádřili své zděšení.

Bývalý australský generál a vojenský analytik Mick Ryan cvrlikání: „Zhruba poslední den koluje video, které ukazuje, jak ruští vojáci provádějí strašlivý a nechutný čin proti neozbrojenému ukrajinskému válečnému zajatci. I když to nebudu rozšiřovat, chtěl jsem nabídnout několik nápadů.

„Za prvé, na čistě lidské úrovni, jsem unavený z toho, jak to jedna lidská bytost dělá druhé. Je to zkorumpovaný a nelidský čin – neexistuje žádné ospravedlnění. Za druhé, jako vojáka mi láme srdce, když vidím spoluvojáka – kdo je nyní nebojovník – zachází se s ním tímto způsobem. Neexistuje žádný voják, který by si zasloužil tak nechutné zacházení.“

Eric Toler, vedoucí výzkumu a výcviku v investigativním oddělení Bellingcat, uvedl, že video se zdálo být autentické a že ruský voják měl na sobě stejný výrazný černý baret a náramek jako muž, který byl ve videoklipu dříve uveden. přenos Od ruského vysílání RT.

Mary Struthers, východní AI Evropa Ředitel Střední Asie řekl, že záběry „byly dalším jasným příkladem naprostého ignorování lidského života a důstojnosti na Ukrajině ze strany ruských sil.

„Všichni podezřelí z trestní odpovědnosti by měli být vyšetřeni, a pokud existuje dostatek přípustných důkazů, měli by být stíháni ve spravedlivém procesu před řádnými civilními soudy a bez použití trestu smrti.“

Video vyvolalo na Ukrajině všeobecné znechucení a hrůzu a představitelé v Kyjevě slíbili potrestat pachatele.

Ukrajinský prezidentský poradce Mykhailo Podoljak cvrlikání: „Celý svět musí pochopit: Rusko je zemí kanibalů, kteří si užívají mučení a zabíjení. Ale válečná mlha nepomůže vyhnout se trestu katů. Každého identifikujeme. Všechny dostaneme.“