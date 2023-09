České aerolinie obnoví lety do Jerevanu

České aerolinie (ČSA) oznámily obnovení letů mezi Prahou a arménským Jerevanem od 2. října 2023 po pětiletém odstupu. Tyto lety fungují dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek. ČSA budou i v nadcházejícím zimním letovém řádu nadále nabízet pravidelné lety prostřednictvím code-share partnerství do Paříže, Madridu a více než 20 dalších destinací.

Let OK930 odlétá z Letiště Václava Havla v Praze v pondělí a čtvrtek v 01:45 a do Jerevanu přilétá v 07:20 místního času. Zpáteční let OK931 z Jerevanu do Prahy odlétá v 08:05 místního času a na Letiště Václava Havla přiletí v 10:15.

John Toth, ředitel obchodu, aliancí a marketingu Českých aerolinií, poznamenal, že poptávka po letecké dopravě mezi Arménií a Evropou, včetně České republiky, roste, a rozhodnutí o znovuzavedení linky Praha-Jerevan tento trend odráží. Čeští cestovatelé navíc v posledních letech projevují zvýšený zájem o zakavkazské destinace.

České aerolinie byly založeny v roce 1923 ?SA ?skoslovenské státní aerolinie (Československé státní aerolinie)Dne 6. října oslaví 100 let od svého založení. Je jednou z pěti nejstarších leteckých společností na světě a je zakládajícím členem Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) a od roku 2001 členem globální letecké aliance SkyTeam.