Slon v Keni přerušuje reportéra Alvina Kaundu ve virálním videu

Momentální klipy začaly kolovat online o víkendu a od té doby nasbíraly miliony zhlédnutí – katapultovaly Kaundu a zvědavého mladého slona k virální slávě. Krátká interakce mezi reportérem a subjektem potěšila diváky a mnohé nechala v úžasu nad Kaundovou schopností udržet si klid tak dlouho, jak to dělal. The Sheldrake Wildlife Fund nezisková organizace provozující dětský domov, vybraný jako slon kanadský 4letá žena, která byla zachráněna v dubnu 2018.

Ale když Kandaniho trup začne šmátrat kolem nosu a úst, reportér to vzdá. Hlasitě se zasmál, svíjel se a smál se do kamery, když slon rychle stáhl chobot zpět.

„Většina z nás by svou profesionalitu ztratila mnohem dříve!“ Sheldrake Wildlife Fund cvrlikání . „Důležitý kus související se suchem, ale naši sirotci právě viděli návštěvu, aby to prozkoumali!“

„Vlastně to nemělo žádný zápach,“ řekl. „Jsem si jistý, že kdyby to zapáchalo, bylo by to opravdu rušivé. Nebylo to přirozené, ale ten zážitek se mi líbil.“