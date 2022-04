Když se skupina vydá do GB Praha, vrátíme se do roku 1986 a bouřlivé události za železnou oponou

Všude tajná policie, vracející se frakce, napětí studené války a tajemný sňatek superhvězdného hráče.

Bez ohledu na to, co Emma Radukan a britský tým potkají na Billy Jean King Cupu tento týden proti České republice, nebude to jako turbulentní události, které se odehrály na stejném místě, když byli naposledy.

Ženy z Velké Británie stojí uprostřed řeky Vladiva, která protéká městem, a vracejí se do krásného Czech Lawn Tennis Club na ostrově Štvanice.

Tenisové hvězdy Velké Británie se vrací na hřiště českého Lawn Tennis Clubu

V roce 1986, kdy se Martina Navrátilová vrátila do Spojených států poprvé od návratu do Spojených států před jedenácti lety, to bylo dějiště velké události v ženském sportu.

Navrátilová byla součástí týmu Poháru federace USA (nyní Pohár BJK), který přitahoval mezinárodní pozornost, a je nováčkem, když vyhrál svůj pátý wimbledonský titul. Mezi 42 týmy, které přistály v české metropoli, patří GB a Spojené státy.

Nakonec Navrátilové udělila vízum a před pár týdny ve finále na SW19 porazila hvězdu hostitelské země a světovou trojku Hanu Mandlíkovou.

Jako celoanglický šampion toužil po tom, aby se Spojené státy vymanily z kontroly jeho komunistických pánů, aby směl hrát, kde chtěl, a ponechaly si všechny jeho prize money.

Mezitím se ve své vlasti stala mužem bez muže, naprostým vyhnancem, jehož úspěchy byly rozhodně ignorovány.

Vytvářelo to horečnou atmosféru jak na kurtu, tak i mimo něj, a při té příležitosti šlo o velmi neobvyklou událost – významnou mezinárodní sportovní událost, která se konala za železnou oponou.

„Bylo to všechno o oblékání a boxu, každý byl celý týden na hraně,“ vzpomíná britská jednička Joe Tourie. „Byl tam pocit nebezpečí. Byli jsme neustále obklopeni vládními úředníky a zdáli se být velmi nervózní.

„Tato krásná mladá překladatelka nás provedla městem a varovala nás, abychom si dávali pozor, co říkáme, protože policie poslouchá. Záhy jsme zjistili, jak se bude dav chovat.

Zpočátku bylo přijetí k Navrátilové velmi zdvořilé. Poprvé se objevil na zahajovacím ceremoniálu týdne, a když zazněla česká hymna, ronil slzy.

Mohutný americký tým včetně Chris Evertové postoupil do finále. Ve svém prvním kole byly dvě superhvězdy hry vytlačeny do vnějšího pole, přičemž Čína a Bulharsko hrály v hlavním poli.

Česká vláda se stále více styděla, protože lidé hromadili své soupeření a rychle se navraceli k vracející se hrdince. Rozhodčí v pátek Navrátilové připomněli, aby se představila k jejich zápasům: ‚Moje levá ruka, atletka ze Spojených států‘.

Na začátku dne došlo k cizímu pokusu odvrátit její pozornost od její přítomnosti – Montligová byla uprostřed události vdaná.

Navrátilová a Chris Evertová na startu Poháru federace v Praze v roce 1986

Tenisový zpravodaj deníku Guardian, David Irwin, se ráno po své pravidelné snídani prošel a prošel se po Venkleslasově náměstí. Viděl pár vycházet z registrační kanceláře přes silnici.

Vzpomněl si: ‚Všiml jsem si, že vycházejí a fotí, pomyslel jsem si,‘ Vypadá to jako Hannah Montligová, ,ale okamžitě jsem ten nápad zavrhl, protože mi to přišlo tak směšné, a prostě jsem odešel.‘

Později během dne vyšlo najevo, že se pro nedávné finále Wimbledonu provdala za česko-australskou restauraci Johna Setlocka.

Montligová přijela ve voze Porsche a vláda jí dovolila řídit. Většina diváků popisovala bizarní dobu svatby jako pokus zinscenovat Navrátilovou a spojení mělo krátké trvání.

O dva dny později se Spojené státy utkaly ve finále s českým týmem a Navrátilová porazila novopečenou nevěstu 7-5 6-1 a zpečetila vítězství.

Uprostřed emotivních scén se Brockův dav točil stále více za hráčkou ‚Visiting‘ a nakonec na ni zařval. Po vyhlídce na zápas vyšel český premiér Lubomír Struckel rovnou s kamennou tváří a za ním jeho politbyro.

„Možná jsem měla svou knihu napsat velmi brzy a tohle by byla skvělá poslední kapitola,“ řekla Navrátilová. ‚Nemohu popřít, odkud pocházím. To je moje vlast. Celá tato zkušenost byla mimo mé sny.

Mandlíková byla zmatená a naštvaná: ‚Snil jsem o tom, že budu hrát na domácí půdě Ameriky, ale byl jsem trochu zklamaný,‘ řekl. „Veřejnost naše úsilí plně neoceňuje.“

Tým GB byl stále tam, protože prohrál první kolo a dostal se do finále akce útěchy.

Film Annabel Kraft na slavnostním zahájení tenisového Poháru federace v Praze v roce 1986

Duri to popisuje jako ‚surrealistický turnaj‘. Trenér a komentátor, který se nyní těší na jediný eliminátor světového týmu Británie proti silnému českému týmu, který začíná v pátek, se těší na to, jak bude Radukanu hrát na svém prvním seniorském turné na antuce.

Hlavní stadion se 7 000 místy je nyní nerovný terén, takže baráž se bude hrát v sousední Grandstand Areně bohaté na antuku, čímž se náskok domácích ještě posílí.

„Myslím, že to pro Emmu bude těžké, bude to další nová zkušenost, až všechno změní,“ „říká Thuri.“ Prostředí může pomoci.

Myslím, že na antuce hrát umí, ale bude to chtít čas. Nebude tvrdě pracovat ani tvrdě trénovat, ale nepřijde to přes noc. Bude v pořádku, ale mám pocit, že by měla pokračovat ve studiu dalších pár měsíců.