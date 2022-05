EA opět vyvíjí videohru Lord of the Rings

obrázek : EA

Vím, že to není licence gravitace předmět, ale pokud jde o určité vlastnosti – jako např hvězdné války A hlavní sporty – hrají velmi důležitou roli při rozhodování, které hry budeme hrát a kdo je tvoří. Je to můj způsob, jak vysvětlit, proč o tom píšu náhlé oznámení, že EA dělá svou první práci Pán prstenů Hra od roku 2006.

Pro všechny marginalizované lidi, kteří mluví o EA v roce 2022, většinou z dobrého důvodu, Vydavatel ušel v 21. století dlouhou cestu a vydal řadu vynikajících funkcí Pán prstenů hrystejně jako odvážné filmové odkazy, kult Bitva o Středozem Série strategických her a třetí éraa Final Fantasy klon je soubor Hodně Lepší než většina lidí kdy.

Takže je tu zvláštní nostalgie spojená s dnešním oznámením, s právy na sérii Nyní pod novým vedenímEA vytvoří soubor Pán prstenů Hra. To je dobrá zpráva. Špatnou zprávou je, že jde o hru pro mobilní zařízení zdarma. Dobrá zpráva – promiňte, ale toto je trhaná reklama – je, že je založena na Jeden z nejlepších herních žánrů zdarma.

volání Pán prstenů: Hrdinové StředozeměZde je oficiální popis hry:

Pán prstenů: Hrdinové Středozemě Bude obsahovat pohlcující vyprávění, tahové boje, hluboké sběrací systémy a rozsáhlý seznam postav z celého rozlehlého světa. Pán prstenů A Hobit. Hráči bojují prostřednictvím ikonických příběhů ze světa Tolkiena a bojují proti velkému zlu Středozemě.

z principu, bude to Star Wars: Galaxy of Heroes—Je dokonce vyvinut stejným týmem Capital Games — Stačí vyměnit Jedie za Rohirrim a Hobity . Což, víte, není tak cool reklama jako EA „Hej, děláme to Bitva o Středozem III“, ale komu to patří GoH’s Občasné denní bitvy, to může být úhledné.

a možná Bitva o Středozem III může přijít poté.