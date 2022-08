‚Dog Power‘, ‚Infernal Affairs‘, ‚Malcolm X‘ a další přijdou od Standardu v listopadu

Pokud žijete ve Spojených státech, listopad je časem hodování a hodování. Zjevně máte radost z Díkuvzdání, svátku, díky kterému doslova zhubnete z vyčerpání jídla. Pak máte Černý pátek, lekci plus, kde lidé jdou nakupovat vše, co mohou za nízké ceny, zatímco se připravují na vánoční sezónu. No, podle tradice listopadových svátků, soubor norem Je to tady, aby nás dobře nakrmilo spoustou novinek, dokud se nepřejedeme.

Jak jsme viděli v průběhu dvou let, Criterion vydává další oceněnou funkci Netflixu a listopad nám přináší Jane Campionová „síla psa. Samozřejmě, jak můžete očekávat, vydání obsahuje nové rozhovory s Campion a také s jejím vlastním skladatelem Johnny Greenwood A spousta dalších lidí podílejících se na výrobě.

Listopadové vydání také obsahuje výběr úžasných moderních klasik, včetně nových 4K restaurování „Pekelné záležitostitrojnásobný. Inspirací byly čínské kriminální klasiky Martin Scorsese „The pozdní„Je považována za nutnost pro fanoušky tohoto žánru akce. Vychází také jako vylepšená verze Wong Kar Wai slavné drama,“v náladě na lásku“, kterou si nyní můžete zakoupit ve 4K UHD.

Připojte se k těm čínským klasikám Spike Lee „Malcolm X„A ten Věra Čitilová Film české nové vlny,“Sedmikrásky. Oba filmy dostávají speciální edice plné nových 4K restaurování a mnoha dalších doplňků.

Netřeba dodávat, že filmoví fanoušci budou mít před prázdninami spoustu zábavy, s laskavým svolením Criterion.